Swiss League 0:3 in La Chaux-de-Fonds: Dem HC Thurgau geht der Schnauf aus Im Kampf um die direkte Playoff-Qualifikation büsst der HC Thurgau weiter Vorsprung ein. Das 0:3 in Chaux-de-Fonds bedeutet die dritte Niederlage in Folge. Doch etwas sollte dem HCT noch mehr zu denken geben als das Resultat.

Thurgaus Trainer Stephan Mair steht vor einer grossen Herausforderung: Er muss sein Team in den letzten drei Spielen wieder auf Vordermann bringen. Mario Gaccioli (14. Februar 2021)

Die gute Nachricht vorweg: Noch ist der HC Thurgau in der Swiss League Tabellenfünfter. Als solcher wäre er am Ende der Qualifikation direkt für die Playoff-Viertelfinals qualifiziert. Doch drei Runden vor Schluss der Regular Season beträgt der Vorsprung auf Platz sieben nur noch zwei Punkte. Am Montagabend kassierte der HCT beim 0:3 in La Chaux-de-Fonds die dritte Niederlage in Folge. War das 3:4 gegen Leader Ajoie mit dem Doppelschlag in den Schlussminuten noch sehr unglücklich, zeichnete sich schon beim 2:3 am Samstag in Langenthal ab, dass die grossen Torchancen der Ostschweizer immer öfter ausbleiben. Der Auftritt am Montag im Neuenburger Jura war dann nur noch saft- und kraftlos.

Mit dem schwierigsten Restprogramm aller Kontrahenten (Kloten, Sierre und Olten) läuft der HC Thurgau Gefahr, zum Ende der Qualifikation noch aus den Top 6 zu fallen. Das würde eine Pre-Playoff-Serie im Best-of-3-Format gegen ein Farmteam bedeuten. Nervenflattern garantiert! Denn in einer Hinsicht macht der HC Thurgau aktuell besonders Sorgen. Er ist nicht bereit, wenn es zählt. Die Partie in La Chaux-de-Fonds war wegweisend, ja vorentscheidend im Kampf um Platz sechs. Ein Sieg hätte der Equipe des Trainerduos Mair/Winkler Ruhe und Gelassenheit vor dem Playoff beschert. Doch die Begegnung im Neuenburger Jura lief völlig an den Spielern in Gelb vorbei.

Wieder kassiert der HC Thurgau einen Shorthander

Zwar verhinderte Thurgau, das Rückkehrer Patrick Parati zwecks Regeneration pausieren liess, diesmal einen frühen Gegentreffer. Allerdings passte bei den Gästen im Spiel nach vorne wenig bis gar nichts zusammen. Die Angriffsauslösungen hatten selten eine Struktur, die Pässe waren ungewöhnlich ungenau. Dazu kamen die fast schon obligaten Fehler. Denn wieder einmal kassierte der HCT einen Shorthander. In der 33. Minute brach Chaux-de-Fonds' Ludovic Voirol gewieft aus dem Thurgauer Powerplay aus, entwischte den Mannen in Gelb und markierte so nach einem Sololauf das vorentscheidende 2:0. Zehn Minuten zuvor hatte Dominik Volejnicek La Chaux-de-Fonds in Führung gebracht. Dies durch einen Schuss aus der Drehung heraus, den Goalie Nicola Aeberhard hätte halten können, ja halten müssen. Auch das passt zur aktuellen Situation des HC Thurgau.

Als dann Adam Hasani nur 76 Sekunden nach Anspiel im Schlussdrittel auf 3:0 erhöhte, erlosch der letzte Funken Hoffnung auf der Thurgauer Bank. Es machte ganz einfach den Anschein, als hätte La Chaux-de-Fonds den Sieg an diesem Abend mehr gewollt. Die Neuenburger hatten ihn ja auch dringender nötig. Mit drei Siegen in Folge sind sie jetzt aber auf bestem Weg zur direkten Playoff-Qualifikation. Auch die anderen zwei Konkurrenten des HCT, der EHC Olten und der EHC Visp, realisierten in den vergangenen vier Runden drei Siege. Visp besiegte am Montag gar Leader Ajoie. Derzeit am wenigsten in Form von diesem Quartett ist eindeutig Thurgau. Für die Mannschaft von Trainer Mair spricht indes das immer noch vorhandene Punktepolster - und, dass sie gegen die kommenden Herausforderer Kloten, Sierre und Olten zuletzt überzeugt hatte.

La Chaux-de-Fonds – Thurgau 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Les Mélèzes – Keine Zuschauer – SR Massy/Hürlimann, Huguet/Wermeille.

Tore: 23. Volejnicek 1:0. 33. Voirol (Privet/Ausschluss Dubois!) 2:0. 42. Hasani (Ulmer) 3:0.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen La Chaux-de-Fonds, 1-mal 2 Minuten gegen Thurgau.

La Chaux-de-Fonds: Charlin; Jaquet, Ahlström; Iglesias, Matewa; Zubler, Ulmer; Delémont; Sointu, Trettenes, Carbis; Dubois, Achermann, Augsburger; Volejnicek, Privet, Kohler; Bogdanoff, Hasani, Voirol; Cavalleri.

Thurgau: Aeberhard; Brennan, Soracreppa; Wildhaber, Fechtig; Scheidegger, Molina; Schmutz; Rehak, Rundqvist, Ang; Bischofberger, Hobi, Spannring; Wetli, Brändli, Janik Loosli; Hinterkircher, Ness, Hollenstein; Lanz.

Bemerkungen: La Chaux-de-Fonds ohne Coffman (verletzt), Barbero und Kühni (abwesend). Thurgau ohne Hulak, Moor, Moser, Mosimann, Parati, Schmuckli (alle verletzt), Baumann, Fritsche, Kellenberger, Schnyder (alle überzählig) und Michael Loosli (Rapperswil-Jona/NLA). – Thurgau von 57:05 bis 59:33 mit sechstem Feldspieler anstelle des Goalies.



Nächstes Spiel. Mittwoch, 20.00 Uhr: Thurgau – Kloten.