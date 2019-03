Im elften Playoff-Spiel läuft alles schief für den HC Thurgau

Verletzung, Einbruch, Goaliewechsel: Dem HC Thurgau bleibt im vierten Halbfinalspiel gegen La Chaux-de-Fonds nichts erspart. Am Ende resultiert vor der Rekordkulisse von 2738 Zuschauern in Weinfelden ein 1:5. In der Best-of-7-Serie liegt der HCT nun 1:3 in Rückstand. Damit droht am Mittwoch im Neuenburger Jura das Saisonende.