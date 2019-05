HC-Kriens-Torhüter André Willimann wechselt nach Basel Beim HC Kriens-Luzern wurde er gewogen und – für die in die Nähe eines Profibetriebes führende neue Philosophie – als zu leicht gefunden. Doch in die Rente will André Willimann, der 34-jährige Goalie, noch nicht. Roland Bucher

Torhüter André Willimann wechselt vom HC Kriens-Luzern zum RTV Basel. (Bild: pd)

Der Dagmerseller, der vor drei Jahren mit Wacker Thun Cupsieger geworden war und die letzten zwei Saisons für den HCK absolvierte, wird in den nächsten Tagen Ligakonkurrent RTV Basel den Zuschlag geben. «Ich gehe nicht im Zorn von Kriens», betont André Willimann, «sie haben dort andere Ideen. Aber einfach so aufhören – das will ich nicht. Deshalb habe ich ja zur neuen Herausforderung gesagt, als Basel mich kontaktiert hat.»

Wie es der Zufall so will: Willimann trifft mit seinem neuen Verein gleich beim Startspiel auf die Krienser. «Darauf freue ich mich», sagt er ohne Hintergedanken, «ich will einfach noch einmal zeigen, dass ich nach wie vor tauglich bin, auf dieser Stufe zu spielen.»