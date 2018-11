Kommentar Hat der Sport seine Unschuld verloren? Weil Novak Djokovic und Rafael Nadal für viel Geld in Saudi-Arabien an einem Schaukampf teilnehmen, ist eine heftige Diskussion entbrannt. Eine Analyse. Philipp Wolf

Roger Federer gab zu Protokoll, für ihn sei ein Schaukampf in Saudi-Arabien nicht in Frage gekommen. Er trainiere im Dezember lieber, als Exhibitions zu bestreiten. Anders sehen das Rafael Nadal und Novak Djokovic. Die beiden gaben kurz nach der Tötung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi durch saudische Agenten bekannt, im Dezember in Saudi-Arabien einen Schaukampf auszutragen.

Mit Blick auf diesen Schaukampf und andere Sportanlässe in Ländern, die Menschenrechte mit Füssen treten, schreiben Medien dieser Tage davon, dass Sportler eine «unerträgliche Doppelmoral» an den Tag legten. Oder dass der Sport daran sei, seine «Unschuld zu verlieren». Doch: Was ist eigentlich neu daran, dass Sportler in solchen Staaten antreten?

Als sich Hitler 1936 an den Olympischen Spielen inszenierte, waren im Konzentrationslager Dachau längst «politische Häftlinge» inhaftiert. Grossanlässe fungierten schon immer als Parademöglichkeit für Diktatoren, Sportler lassen sich seit jeher mit Geld ködern. So fand beispielsweise Bürgerrechtsvorkämpfer Muhammad Alis WM-Kampf gegen George Foreman 1974 in Kinshasa statt. Diktator Sese Seko finanzierte den Kampf massgeblich und nutzte ihn als Werbekampagne.

Spitzensport war noch nie unpolitisch. Und Profisportler, allen voran Einzelathleten, hatten bisher immer die Wahl, wenn es darum ging, PR für eine Diktatur zu betreiben. Die Nadals und Djokovics haben bisher einfach materielle Interessen über moralische Bedenken gestellt. Dass Spitzenfunktionäre von Sportverbänden genau nach dem gleichen Muster handeln, kann ebenso wenig verwundern.

Nichts ist daran neu, rein gar nichts. Wer glaubt, der Sport sei erst heute dabei, seine Unschuld zu verlieren, leidet an sporthistorischer Amnesie. Der Sport lässt sich nicht erst seit kurzem als PR-Instrument von Diktatoren missbrauchen. Medien, die trotzdem mit immer neuer Bestürzung von solchen Fällen berichten, tun sich selber keinen Gefallen. Es wäre ehrlicher, sich mit der Tatsache abzufinden, dass Profisport noch nie unschuldig war und es auch nie sein wird.