Super League Von einem Glücksgriff, Wut im Bauch, einem Goalie in Rage und beeindruckenden Zahlen – der FCSG nach dem 4:1-Erfolg gegen Luzern

Die Ostschweizer dominieren die Zentralschweizer über 90 Minuten. Am Tag nach dem Spiel sagt Trainer Peter Zeidler: «Wir traten so auf, wie wir uns das vorstellen. Mit einer tollen Mentalität, die Zahl der Abschlüsse war beeindruckend.» Am nächsten Sonntag kehrt das Team nun in die Kultstätte Espenmoos zurück.