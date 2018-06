Haris Seferovic: Der Mann aus «Kottu»? Fussballer Haris Seferovic hat im Luzernischen Kottwil ein Haus gekauft. Ob der Stürmer in Diensten von Benfica Lissabon, der am Sonntag an der WM gegen Russland spielt, zurück in die Schweiz zieht, bleibt offen. Alexander von Däniken

Neuer Besitzer eines Hauses in Kottwil: Der Schweizer Stürmer Haris Seferovic. (Bild: Nadia Schärli, Feusisberg, 29. August 2017)



Er ist schweizweit bekannt als "Der Mann aus Sursee", nun könnte ihm Fussballkommentator Sascha Ruefer ein neues Etikett anhängen: Haris Seferovic (26) hat in Kottwil, «Kottu» genannt, ein Haus gekauft. Dies geht aus dem aktuellen Luzerner Kantonsblatt hervor. Kottwil gehört seit 2006 der politischen Gemeinde Ettiswil.

Der Stürmer weilt derzeit mit der Schweizer Fussballnationalmannschaft in Russland. Am Sonntag (20 Uhr) bestreitet die Schweiz ihr erstes Gruppenspiel gegen Brasilien. Auf Vereinsebene ist Seferovic bei Benfica Lissabon engagiert. In einer Ortschaft im Süden der Hauptstadt lebt er auch.

Seferovics Vertrag mit Benfica läuft noch vier Jahre. Doch der Stürmer, der in Portugal zuletzt nur noch sporadisch zum Einsatz kam, ist einem Wechsel nicht abgeneigt: «Nach der WM ist alles möglich», sagte er gegenüber SRF.

Ob Seferovic nach der WM seine Fussballkarriere in der Schweiz weiterführen wird oder ob er das neu gekaufte Eigenheim jemand anderem zur Verfügung stellen wird, bleibt an dieser Stelle offen. Immerhin: Das Haus steht ganz in der Nähe der Surseestrasse. Und Sursee ist gerade einmal zehn Fahrminuten entfernt. Es dürfte als gesichert sein, dass «Der Mann aus Sursee» mittelfristig seinen Lebensmittelpunkt in seiner Heimat sieht.