Happy Birthday! 38 Fakten über King Roger, die garantiert nicht alle bekannt sind Roger Federer feiert heute seinen 38. Geburtstag. Für diesen festlichen Anlass warten wir mit 38 Fakten auf, die beileibe nicht jedermann kennt. Philipp Reich, watson.ch

Wieder ist ein Jahr vorbei: Roger Federer wird heute 38. (Bild: Facebook)

1

Klein Roger war bei seiner Geburt 3610 Gramm schwer und 54 Zentimeter gross und hatte gemäss Mutter Lynette «Riesenfüsse». Vielleicht konnte Federer deshalb mit 11 Monaten bereits laufen.

#NewProfilPic @rogerfederer when he was a baby 🆒❤💝 So Cute 😘💗💖 Love him a lot. pic.twitter.com/Qf834eKGc3 — Simo Hamdi RF (@hamdi_RF) March 21, 2017

2

Dustin Hoffman (80), Louis van Gaal (66), Nigel Mansell (64) und Herbert Prohaska (62) haben wie Roger Federer am 8. August Geburtstag.

Dustin Hoffmann spielt auch selbst leidenschaftlich gerne Tennis. (Bild: Getty Images North America)

3

Roger Federer schlief bis zu seinem zweiten Lebensjahr keine Nacht durch.

Früh übt sich, wer ein Champion werden will. (Screenshot Youtube)

4

Zum Geburtstag hat ihm Mutter Lynette früher immer Schokoladenkuchen gebacken.

Natürlich Schoggi: Federer probiert 2014 in Toronto seinen Geburtstagskuchen. (Bild: Getty Images North America)

5

Wenn Federer als Kind jeweils einen «Seich» gemacht hatte, musste er im Gemüsegarten Steine einsammeln. Das Training kam zum Glück aber nicht zu kurz.

6

Federer spielte in seiner Jugend gleich zwei Instrumente. Erst Blockflöte, dann Klavier. Allerdings kann er auf Piano nur noch ein einziges Stück spielen, weil er als Tennisprofi viel zu wenig zum Üben kam.

(Bild: Screenshot Yotube)

7

Federer war bis zu seinem 14. Lebensjahr Vegetarier. Heute isst er gemäss eigener Aussage «alles durchs Band». Seine Lieblingsessen sollen Tomaten-Mozzarella-Salat, Wurst-Käse-Salat und Gnocchi mit Gorgonzolasauce sein. Als Jugendlicher mochte er Pommes Frites, Pizza und Pasta.

“@RimaRoben: @rogerfederer What do you think of this pic ;) ? pic.twitter.com/d9qWJ3jucC” first time in a suit kinda thing #notcomfy — Roger Federer (@rogerfederer) February 13, 2014

8

Federer hatte als Kind Meerschweinchen, die Zwerghasen «Blitz» und «Blacky» und die Katzen «Flatty» und «Ginger» als Haustiere. Momentan fehlt ihm die Zeit dafür. Wenn er eines Tages nicht mehr Tennis spielt, will er sich einen Hund zulegen.

9

Federers Idol seiner Kindheit war Michael Jordan. Natürlich hat ihn der «Maestro» mittlerweile auch schon einmal persönlich getroffen. Im Tennis eiferte er Stefan Edberg und Pete Sampras nach. Ausserdem schwärmte er für Pamela Anderson und Anna Kurnikowa.

Crazy cool to be with #23 in China #ShanghAirJordan 🏀 pic.twitter.com/EA4ThTAAou — Roger Federer (@rogerfederer) October 13, 2015

10

Federer begann im Alter von drei Jahren mit Tennis. Bis er elf Jahre alt war, spielte er bei Concordia Basel auch Fussball. Er soll ziemlich talentiert gewesen sein. Im Alter von 14 Jahren entschied er sich fürs Tennis und zog ohne seine Eltern nach Ecublens VD, wo sich damals das nationale Tenniscenter befand. Mit 16 Jahren brach Federer schliesslich die Schule ab, um sich voll aufs Tennis zu konzentrieren.

11

Federer liebstes Ferienziel sind die Malediven. Doch auch das Wandern in den Schweizer Bergen bereitet ihm grossen Spass.

Federer 2012 auf den Malediven. (Bild: Facebook)

Federer beim Wandern im Alpstein:

12

Eigene Häuser besitzt er in Wollerau SZ und Valbella GR, ausserdem ein Luxus-Appartement in Dubai. Nach seiner Tennis-Karriere will er sich in Rapperswil-Jona SG niederlassen.

Federers Bleibe in Valbella. (Bild: Keystone)

13

Federer macht derzeit Werbung für Uniqlo, Wilson, Credit Suisse, Sunrise, Rolex, Mercedes, Netjets, Moët & Chandon, Lindt & Sprüngli, Barilla, Jura und Rimowa. Damit soll er rund 60 Millionen Franken pro Jahr verdienen.

14

Kurios, aber wahr: Seit 2008 dürfen in der chinesischen Sonderwirtschaftszone Macau Waschmittel, Seife, Zahnpasta und Christbaumschmuck nicht mehr unter seinem Namen verkauft werden.

15

Federer musste keinen Militärdienst leisten, aus medizinischen Gründen ist er untauglich. Warum genau ist nicht bekannt. Verteidigungsminister Samuel Schmid versicherte damals, Federer müsse Zivilschutz leisten. Dazu kam es aus Termingründen allerdings nie. Bis zu seinem 30. Lebensjahr musste Federer allerdings Wehrpflichtersatz bezahlen, und zwar drei Prozent seines Jahreslohns.

War's der Rücken oder doch der Fuss? Fakt ist, Roger Federer musste nicht ins Militär. (Bild: Keystone)

16

Wie Federer hat auch seine zwei Jahre ältere Schwester Diana Zwillinge, allerdings zweieiige. 2010 kamen Ramon und Emily auf die Welt. Sie sind also ein Jahr jünger als Federers Zwillingsmädchen Myla und Charlene und vier Jahre älter als die Buben Lenny und Leo.

#Roger’s sister Diana also is a mother of twins – Federer became a “double” uncle in September 2010. pic.twitter.com/YQ7mqVCiq0 — Manar (@Manar_RF) June 30, 2013

17

Mirka ist 3 Jahre, 4 Monate und 7 Tage älter als Roger und heisst eigentlich Miroslava. Sie war bis 2002 ebenfalls Tennisprofi und gewann insgesamt drei ITF-Turniere. 2001 erreicht sie mit Position 76 ihre höchste Platzierung in der Weltrangliste.

Mirka Vavrinec musste ihre Karriere 2002 wegen einer Fussverletzung beenden. (Bild: Keystone)

18

Federer hatte schon vor Mirka eine Freundin, über die in der Öffentlichkeit nichts bekannt ist. Die Beziehung ging 1999 in die Brüche. Ein Jahr später lernte Federer an den Olympischen Spielen von Sydney seine heutige Ehefrau kennen und lieben.

Hach, muss Liebe schön sein ... Roger und Mirka am Hopman Cup 2002.

19

Ein Mann mit vielen Kosenamen: Mirka nennt ihren Roger «Bebeli», der Vater «Rotschi» und seine Fans unter anderem «Maestro», «King Roger» oder einfach «Fedi».

(Bild: AP Pool)

20

Es gibt ein «Roger unser» und das geht so:

«Roger unser im Tennis-Himmel

Geheiligt werde dein Name

Deine Vorhand komme

Dein Erfolg geschehe

Wie auf dem Court so auch privat

Unser tägliches Entzücken gib uns heute

Und vergib uns unsere Ungeduld

Wie auch wir vergeben deinen Kritikern

Und verlasse uns nicht so schnell

Sondern bleib uns noch lange erhalten

Denn dein ist das Tennis

Und die Perfektion

Und die Eleganz

In Ewigkeit

Amen!»

21

Federers Handynummer wird gehütet wie der heilige Gral. Nur rund 200 Menschen auf der Welt kennen sie.

Wer hätte sie nicht gerne? Federers Handynummer. (Bild: Erika Tonaka)

22

Du glaubst, Federer hat nie mehr ein Racket zerstört, seit er erstmals die Weltnummer 1 wurde? Denkste!

Der grösste Wutausbruch der letzten Jahre: Im Miami-Halbfinal 2009 gegen Djokovic.

23

Federer hat in seiner langen Karriere bislang noch nie ein Match aufgegeben. Dass Federer zu einem geplanten Match nicht antreten konnte, passierte erst dreimal, das letzte Mal im Final der World Tour Finals 2014 gegen Djokovic.

Federer muss 2014 in London verkünden, dass er nicht zum Final antreten kann.

24

2003 lancierte Federer eine eigene Kosmetiklinie «RF Cosmetic». Im Sortiment: Ein Eau de Toilette, ein Aftershave, ein Duschgel und ein Deo. Doch Roger fehlte die Zeit, die Produkte zu promoten, weshalb die Produktion 2009 eingestellt wurde.

25

Als erste lebende Person erhielt Federer 2007 eine eigene Schweizer Briefmarke. Aber nicht nur hierzulande kann man den Grand-Slam-Rekordsieger auf Briefe kleben.

(Bild: Keystone)

26

Federer ist der einzige Tennisspieler der Welt, der ein Turnier auf blauem Sand gewonnen hat. 2012 siegte er in Madrid auf der umstrittenen Unterlage, die danach gleich wieder abgeschafft wurde.

Federer triumphiert auf blauem Sand. (Bild: Keystone)

27

Schon zweimal hat Roger Federer in Gstaad eine Kuhgeschenkt bekommen. «Juliette» 2003 nach seinem ersten Wimbledon-Sieg und «Désirée» zehn Jahre später bei seinem bislang letzten Auftritt im Berner Oberland. 2015 später erhielt der Holländer Robin Haase übrigens eine Ziege, weil er sich scherzhaft darüber beklagt hatte, dass stets nur Federer beschenkt werde.

Federer 2003 mit Juliette (†) ... (Bild: Keystone)

... und 2013 mit Désirée (?). (Bild: Keystone)

28

Federer ist ein grosser Emoji-Fan. Als er sich 2016 nach dem Australian Open einen Meniskusriss zuzog, erklärte er per Bilderzeichen, wie es dazu kam. Wenig später entwarf er für eine T-Shirt-Serie gar eines von sich selbst.

🇦🇺🌤🌏🏃🏻💨🎾💔🙏🏼❤️🇦🇺😴⏰😳🙃🆕🌄🗣ouch😵🤕🚶🏻✈️🇨🇭🌨🌍scan😧😩🏥💉🌡💊😷🛌💤🤔☝🏼️🙏🏼😤💭(🏆🎾)👍🏼😉😀 — Roger Federer (@rogerfederer) February 4, 2016

(Bild: atpworldtour)

29

«Ich werde es nie wieder in einen Final schaffen.» Das sagte Federer mit Tränen in den Augen zu Marc Rosset nach der Niederlage in seinem ersten ATP-Final in Marseille im Jahr 2000. Er irrte sich gewaltig: Federer schaffte es danach noch in 139 Finals, 93 gewann er.

Federer mit Rosset in Marseille.

30

Federer hat neben den 102 Einzel-Titeln auch acht Turniere im Doppel gewonnen. Das letzte und zugleich wichtigste mit Stan Wawrinka 2008 bei den Olympischen Spielen. Seine Doppelstärke verhalf ihm auch zum Gewinn des Davis Cup: 2014 im Final gegen Frankreich holte er zusammen mit Wawrinka den wegweisenden zweiten Sieg im Doppel.

Federer feiert mit dem «heissen» Wawrinka den Olympiasieg. (Bild: Getty Images Asiapac)

31

Federer wurde in seiner Karriere schon von zehn Coaches trainiert. In chronologischer Reihenfolge: Adolf Kacovsky, Peter Carter (†), Pierre Paganini (Fitness), Peter Lundgren, Tony Roche, Severin Lüthi, José Higueras, Paul Annacone, Stefan Edberg, Ivan Ljubicic.

2002 in Casablanca: Federer weint um seinen verstorbenen Coach Peter Carter. (Bild: Keystone)

32

Federer ist kein grosser Witze-Erzähler. Er glaubt, dass er sie nicht gut erzählen kann. Ausserdem vergisst er sie ständig wieder. Als er trotzdem einmal einen erzählen musste, wählte er diesen:

«Warum haben Polizisten eine Schere im Sack?»

«Um den Räubern den Weg abzuschneiden.»

33

Als Hobby bezeichnet Federer seine Familie. Gerne würde er auch andere Sportarten ausüben, z.B. Squash, Fussball oder Ski fahren. Wegen der Verletzungsgefahr verzichtet er aber noch darauf. Früher hörte er gerne Musik und spielte auf der Play Station.

Roger Federer an der Ski-WM 2017 in St.Moritz. (Bild: Screenshot SRF)

34

Federer ist keine Sammler-Natur. Als Kind half er seinem Vater beim Sammeln von Briefmarken und Kaffeerahm-Deckeli. Er selbst bewahrte einst seine Akkreditierungsbadges für die Tennisturniere dieser Welt auf. Heute sammelt er am ehesten Schuhe. In seiner Garage stehen ausserdem mindestens fünf Autos.

35

Als Matchvorbereitung hörte Federer früher stets Lieder von AC/DC. Vor dem Turnier in Gstaad 2001 traf er die Rocker um Leadsänger Brian Johnson vor einem Konzert in seiner Heimatstadt Basel. Heutzutage hört Federer am liebsten Musik aus den 90er-Jahren. «Da kommen Kindheitsgefühle auf».

Federer trifft Angus Young. (Bild: Screenshot Youtube)

36

Federer ist kein grosser Party-Gänger. Hie und da gönnt er sich aber schon einen Schluck Alkohol. Einen richtig schlimmen Kater erwischte er nach seinem US-Open-Sieg 2005. Nach der Party vom Sonntag fühlte er sich erst am Donnerstag wieder «einigermassen normal».

37

Als Teenager hatte Federer ein kleines Bäuchlein. Weil ich zu viel Schokolade ass», verriet der «Maestro» einst. Das ist längst verschwunden, Federer ist auch mit 38 noch topfit.

Mittlerweile isst Federer nicht mehr so viel «Schoggi». (Bild: Lindt)

38

Federer hat ein Auge eines Fischkadavers gegessen. In der TV-Sendung «Stars am Limit» serviert Abenteurer Bear Grylls dem Grand-Slam-Rekordsieger den proteinreichen Snack. Federer würgt das Ding runter, muss sich aber extrem überwinden.

«Roger Federer Running Wild with Bear Grylls» – die komplette Sendung.