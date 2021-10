Handball Vierter Sieg in Serie: Fortitudo Gossau rückt auf Platz zwei vor Die Fürstenländer NLB-Handballer siegen zu Hause gegen Stäfa nach souveräner Leistung mit 34:28 (17:9).

Davin Ammann (rechts) erzielte sechs Treffer für Fortitudo Gossau. Bild: Ralph Ribi

Der sichtbare Freudentanz nach Spielschluss in der Halle und der hörbare Jubel danach in der Garderobe liessen erahnen, dass der souveräne 34:28-Heimsieg von Fortitudo Gossau in der NLB der Handballer keine Selbstverständlichkeit und gleichzeitig eine Erleichterung war.

Schon die Tatsache, dass die Gossauer in der vergangenen Saison gegen die Zürcher alle drei Vergleiche verloren hatten, zeigte, dass sie gegen den Tabellennachbarn keineswegs als Favorit in die Partie gegangen waren. «In unserer Vorbereitung war ein Sieg gegen Stäfa die ganze Woche das erklärte Ziel», blickte Trainer Rene Ullmer zurück. Trotz allem kam sein Team in den ersten Minuten des Spieles nicht wunschgemäss in die Gänge und lag nach fünf Minuten 1:3 zurück. Doch aus dem Konzept liess sich der Gastgeber nicht bringen, glich wenig später zum 3:3 aus, übernahm schnell die Führung, gab diese nach dem 6:5 in der zwölften Minute nicht mehr ab und führte zur Pause verdient und beruhigend 17:9.

Kontrolle über das Spiel gefunden

Nur neun Treffer in den 30 Minuten der ersten Halbzeit hinnehmen zu müssen, war eine defensive Sonderleistung. Doch nicht nur die Verteidigungsarbeit überzeugte. «Wir haben uns in einen eigentlichen Rausch gespielt. Das Spiel lief ganz einfach super», freute sich Ullmer. Davin Amman, der wie auch Michael Knauth sechs Treffer erzielte hatte, ergänzte seinen Trainer. «Nach zehn Minuten hatten wir das Spielgeschehen unter Kontrolle. Da wir als Team im Vergleich zur letzten Saison stabiler geworden sind, ergab sich über die gesamte Matchdauer kein grosser Leistungseinbruch.» Ein kleiner musste gegen Spielende, als vermehrt auch die jüngeren Akteure zum Einsatz kamen, doch noch hingenommen werden. Der phasenweise Vorsprung von zehn Toren, reduzierte sich bis zum Ende auf sechs Tore. «Ich wollte allen Spielern ihre Anteile und Erfahrungen zu Teil werden lassen. Dass damit auch ein kleinerer Leistungsabfall einher gehen kann, ist erklärbar. Doch das Team als Ganzes hat absolut erfüllt», lobte Ullmer.

Zu einem Team geworden

Die Teamleistung sah auch Davin Amman als Grundstein des souveränen Erfolges gegen Stäfa, das chancenmässig und zum Teil auch von seiner Einstellung her nicht immer zu überzeugen wusste. «Wir sind in dieser Saison zu einem richtigen Team geworden. Jeder kämpft für jeden. Jeder freut sich bei Erfolgen für den Anderen und baut ihn bei Misserfolgen auch wieder auf.» Der Weg zu einer erfolgreichen Saison scheint bei Gossau zu stimmen. Das Vordringen auf den zweiten Tabellenrang nach sieben Runden mit drei Punkten Rückstand auf den verlustpunktlosen Leader Wädenswil/Horgen ist ein Indiz dafür.



Telegramm:

Fortitudo Gossau - Handball Stäfa 34:28 (17:9)

Buchenwald – 85 Zuschauer - Sr. Hasler/Hungerbühler.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Gossau und 5-mal 2 Minuten gegen Stäfa.

Fortitudo Gossau: Busa (11 Paraden/1 Tor)/Kindler (3 P.)/Niedermann (0 P.); Linde, Ham (1), Inauen, Amman (6), Schiller (4), Pintarelli (1), Bamert (1), Knauth (6/1), Rügge, Schneider (4), Zeller (4), Brülisauer (1), Lind (5).

Stäfa: Murbach (5 P.)/Kusnandar (1 P.)/Frei (1 P.); Kägi, Bächtiger (3), Ardielli (7/2), Müller (3), Vernier (1), Nishida (2), Martis (2), Leander Zeller (1), Rohde (3), Stocker (1), Rinderknecht (3), Zimmermann, Barth (2).