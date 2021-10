Handball Vierte Niederlage in Folge: Für ein müdes St.Otmar kommt die Nationalmannschaftspause zum richtigen Zeitpunkt Die St.Galler NLA-Handballer verlieren gegen Kriens-Luzern diskussionslos mit 27:32. Zu keinem Zeitpunkt des Spiels liegt ein Sieg für St.Otmar in Reichweite.

Noah Haas (rechts) und der TSV St.Otmar kamen in Kriens nicht auf Touren. Bild: Michel Canonica

27:32. Das sieht auf den ersten Blick gar nicht so deutlich aus. In der Krienser Krauerhalle war aber sehr wohl ein Klassenunterschied auszumachen. Auf der einen Seite Kriens-Luzern, das sich die Resultatkrise des ersten Saisonsdrittels nicht anmerken liess und sowohl vorne als auch hinten überzeugte. Auf der anderen die Gäste aus St.Gallen, die von Beginn an einem Rückstand hinterher liefen. Dies, weil sie vorne die Durchschlagskraft und in der Deckung die nötige Aggressivität vermissen liessen.

Dem Krienser Kreisläufer nicht gewachsen

Die Spieler St.Otmars machten einen müden Eindruck. Nicht nur nach der Partie, sondern die gesamte Spielzeit über. Das kann durchaus daran liegen, dass einige Spieler während der Woche mit einem grippalen Infekt zu kämpfen hatten. Als Ausrede hält dieser Fakt jedoch nicht her. Vor allem in der Defensive enttäuschten die St.Galler. Den stämmigen Krienser Kreisläufer Domen Sikosek Pelko bekamen die Gäste nie in den Griff. Er erzielte sechs Treffer und verschaffte seinen Mitspielern durch zahlreiche Sperren gute Abschlussmöglichkeiten. Wäre St.Otmars Goalie Aurel Bringolf nicht so gut aufgelegt gewesen (13 Paraden), hätte es wohl eine Kanterniederlage abgesetzt.

Pendic blieb blass

Doch auch so war die Partie bereits nach 42 Minuten entschieden, als der Innerschweizer Janus Lapajne das 24:16 für das Heimteam erzielte. Auf Seiten der St.Galler erzeugte in der Offensive einzig Dominik Jurilj dank seiner Wurfgewalt Torgefahr. Aber auch der linke Rückraumspieler benötigte für seine 8 Treffer 15 Versuche. Regisseur und Topskorer Andrija Pendic erreichte sein gewohntes Niveau nicht und warf sein erstes von zwei Toren erst in der 58. Minute. Kreisläufer Benjamin Geisser warf immerhin fünf Tore.

Die zweieinhalbwöchige Nationalmannschaftspause kommt St.Otmar also gelegen, denn die Niederlage in Kriens war die vierte in Folge. Die St.Galler konnten in den vergangenen zwei Partien nicht verbergen, dass sie Ariel Pietrasik weder hinten noch vorne gleichwertig ersetzen können. Vor allem die Abwehr fiel zuletzt in alte Muster zurück und agierte zu passiv. So gesehen ist der siebte Rang nach zehn gespielten Partien die logische Folge.

Telegramm:

Kriens-Luzern - St.Otmar 32:27 (16:12)

Krauerhalle, Kriens - 385 Zuschauer - Sr. Hennig/Meier.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern. 5-mal 2 Minuten gegen St.Otmar.

Kriens-Luzern: Zaponsek (9 Paraden)/Eicher (1 P.); Harbuz (4/4), Wanner (3), Lapajne (4), Orbovic (4), Rellstab (4), Steenarts (2), Oertli (1), Schlumpf, Delchiappo, Langenick (3), Lavric, Sikosek Pelko (6), Buob (1), Vekic.

St.Otmar: Bringolf (13 P.)/Perazic (1 P.); Hörler, Fricker (1), Gwerder (3), Pendic (2), Wüstner (1), Lakicevic (2), Geisser (5), Jurilj (8), Haas (2), Kaiser (3/3), Gangl, Maros.

Bemerkungen: St.Otmar ohne Pietrasik (verletzt).