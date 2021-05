Handball Suhr Aarau holt sich den Matchball – St.Otmar gehen im dritten Playoff-Spiel die Kräfte aus Die St.Galler NLA-Handballer verlieren das dritte Spiel der Viertelfinalserie in Aarau deutlich mit 21:26 (8:13).

Der Portugiese in Diensten von Aarau, Joao Ferraz, erzielte fünf Treffer. Alexander Wagner

Es war zu erwarten, dass der HSC Suhr Aarau nach der enttäuschenden Leistung am Mittwoch in St.Gallen im Heimspiel mit einer anderen Attitüde auftreten wird. So ging der Favorit in der Offensive ein viel höheres Tempo und stach konsequent in die sich bietenden Lücken. Auch in der Deckung stellten sich die Aargauer besser auf das dezimierte St.Otmar ein. In Sachen Aggressivität legte die ohnehin schwer zu bespielende Defensive nochmals einen Zacken zu.

Dennoch war es St.Otmar, das defensiv den besseren Auftakt erwischte. Erst in der fünften Minute gelang dem Heimteam der erste Treffer. Doch weil auch die St.Galler offensiv einen Fehlstart hinlegten, hiess es zu diesem Zeitpunkt lediglich 1:1. Dann jedoch legte Suhr Aarau einen Zwischenspurt hin. Bis zum 7:2 in der 14. Minute agierte das Team von Trainer Misha Kaufmann offensiv fehlerfrei, während St.Otmar in diesem Zeitraum je drei technische Fehler und Fehlwürfe produzierte und so dem Heimteam einige einfache Tore ermöglichte. Ab diesem Moment liefen die St.Galler Handballer während der gesamten Partie einem Rückstand hinterher, den sie nie mehr als bis auf drei Tore – beim 8:11 in der 27. Minute – reduzieren konnten.

Die Kräfte liessen nach bei St.Otmar

In allen Statistiken lag der HSC Suhr Aarau am Ende gegenüber dem TSV St.Otmar vorne. Die Aargauer erzielten mehr Tore (26:21), produzierten weniger Fehler (12:14), waren effizienter im Abschluss (65 % zu 57 %) und die Goalies hielten mehr Bälle (30 % zum 26 %). Zudem schienen die Kräfte der St.Galler bereits ab Mitte der ersten Hälbzeit zu schwinden. Kein Wunder, fehlten doch weiterhin fünf verletzte Spieler. Im Rückraum konnte die Last nur auf vier Akteure verteilt werden. Kreisläufer Benjamin Geisser spulte vorne und hinten das ganze Pensum ab. Einzig bei seinen zwei Zeitstrafen erhielt er die Möglichkeit, durchzuschnaufen.

Erhielt viel Spielzeit: St.Otmars Benjamin Geisser Alexander Wagner

St.Otmar gab sich zwar zu keinem Zeitpunkt auf, doch um Suhr Aarau zu gefährden, agierte das Team von Trainer Zoltan Cordas im Angriff schlicht zu fehleranfällig. Auch die Flügel konnten nicht in der selben Häufigkeit freigespielt werden wie am Mittwoch. Dieses Mal waren es sechs Tore über aussen, wovon der formstarke Ramon Hörler deren vier erzielte.

Die Regeneration geniesst nun bis zum nächsten Spiel am Donnerstag Priorität bei St.Otmar. Mit frischen Kräften und weniger Fehlern dürfte der Favorit Suhr Aarau durchaus nochmals zu ärgern sein.

Telegramm

Suhr Aarau - St.Otmar 26:21 (13:8)

Schachenhalle - 50 Zuschauer - Sr. Jergen/Zaugg.

Strafen: 6-mal 2 Minuten gegen Suhr Aarau. 3-mal 2 Minuten gegen St.Otmar.

Suhr Aarau: Marjanac (9 P.); Reichmuth (1), Zehnder (5/4), Ferraz (5), Oliveira (3), Peter, Aufdenblatten (5), Parkhomenko, Muggli, Poloz (3), Strebel, Slaninka, Attenhofer (4).

St.Otmar: Bringolf (7 Paraden)/Kindler (2 P.); Hörler (4), Fricker, Gwerder (2), Geisser (4), Jurilj (3), Haas, Kaiser (1), Schmid, Maros (5/1), Höning (2).

Bemerkungen: St.Otmar ohne Pendic, Wetzel, Wüstner, Jurca und Bamert (alle verletzt). – Verhältnis vergebener Penaltys: 1:0.