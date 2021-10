Handball St.Otmar muss in der Saalsporthalle an einem 45-jährigen Goalie vorbei In der siebten Runde der Handball-NLA gastieren die St.Galler Handballer am Mittwoch um 20 Uhr bei GC Amicitia.

St.Otmars Offensive um Topskorer Ariel Pietrasik (rechts) dürfte mehr gefordert werden als zuletzt gegen Basel. Bild: Donato Caspari

Der Saisonstart ist dem TSV St.Otmar mit neun Punkten aus sechs Partien und Tabellenplatz zwei geglückt. Am Mittwoch um 20 Uhr treffen St.Otmars Handballer auswärts auf GC Amicitia. Der Zürcher Traditionsklub hat sich auf diese Saison hin runderneuert.

Seit einem halben Jahr zeichnet der erfahrene Kaderplaner Gabor Vass für die sportliche Leitung verantwortlich. Ihm sind einige namhafte Transfers gelungen. So verpflichtete GC Amicitia unter anderem den aufstrebenden Nationalspieler Mehdi Ben Romdhane leihweise von den Kadetten Schaffhausen. Bereits vor Vass’ Amtszeit war der Zuzug des Kadetten-Regisseurs Gabor Csaszar vollzogen worden. Im Zürcher Kader stehen zwölf Neuzugänge neun Abgängen gegenüber.

Marinovic weiterhin die Nummer eins

Nikola Marinovic Bild: PD

Auch auf der Goalieposition hat sich GC Amicitia verstärkt. Mit Paul Bar von Kriens-Luzern gelang es den Zürchern, einen der besten Torhüter der Liga zu verpflichten. Der Goalie, der in den ersten sechs Partien jedoch am meisten zum Einsatz gelangte, war der 45-jährige Nikola Marinovic. Der 165-fache österreichische Nationaltorhüter spielt nach seiner erfolgreichen Karriere, die ihn von Serbien über Österreich nach Deutschland führte, bereits das sechste Jahr in der Schweiz. Am Zwei-Meter-Mann müssen die St.Galler erst einmal vorbeikommen. St.Otmars Offensive um Spielgestalter Andrija Pendic und Topskorer Ariel Pietrasik dürfte mehr gefordert werden als zuletzt von Basel.