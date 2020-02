St.Otmar geht mit Selbstvertrauen in den Endspurt: Auf dem Spiel steht Platz vier Die St.Galler NLA-Handballer gastieren im fünftletzten Hauptrundenspiel am Donnerstag um 19.45 Uhr beim BSV Bern.

Severin Kaiser und St.Otmar sind zu Gast in Bern. Ralph Ribi

Das ausgerufene Minimalziel St.Otmars in der NLA-Hauptrunde ist Platz vier. Dieser Schlussrang ist deshalb so wertvoll, weil er in der ersten Playoffrunde ein Heimspiel mehr garantiert. «Wir spielen die entscheidende Partie in einer Viertelfinalserie lieber vor heimischem Publikum», sagt Goalie Aurel Bringolf.

Die St.Galler belegen aktuell ebendiesen vierten Platz. Durch den Sieg gegen Pfadi Winterthur am vergangenen Sonntag hat sich St.Otmar ein Polster von drei Punkten auf die Verfolger Wacker Thun und Suhr Aarau erspielt. Mit fünf Punkten Rückstand auf die St.Galler folgt Gegner Bern auf Rang sieben. Ein Nachlassen kommt wegen des Vorsprungs für Bringolf nicht in Frage, vor allem im Hinblick auf das Playoff. «Die Form stimmt. Wir wollen und müssen jetzt dranbleiben.»

Die Abwehr hat sich gesteigert

Das Spiel gegen Pfadi Winterthur hat gezeigt, dass sich St.Otmar in dieser Verfassung vor keiner Mannschaft in der Liga fürchten muss. In der Abwehr hat die Mannschaft von Spielertrainer Bo Spellerberg im Vergleich zum ersten Teil der Saison einen sichtbaren Schritt nach vorne gemacht und die Offensive ist ohnehin ihr Prunkstück.

Die beiden ersten Partien in dieser Saison zwischen St.Otmar und Bern gewann jeweils das Auswärtsteam. Im ersten Spiel war der St.Galler Dominik Jurilj mit neun Treffern aus ebensovielen Versuchen der auffälligste Mann. Im Heimspiel dagegen tat sich St.Otmar schwer mit Berns gut organisierter Defensive und den daraus folgenden Gegenstössen.