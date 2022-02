HANDBALL St.Otmar bleibt 2022 in der NLA ohne Punktverlust Die St.Galler Mannschaft siegt daheim nach einem Vorsprung von zehn Toren gegen den Tabellenletzten Chênois Genève 39:33.

Der Steinacher Dominik Jurilj (am Ball) erzielt gegen Chênois vor 820 Zuschauern sieben Tore.

Nach den beiden Siegen gegen Kriens-Luzern und Suhr Aarau bezwang St.Otmar im dritten NLA-Spiel nach der Winterpause auch Chênois Genève deutlich mit 39:33.

Der Sieg gegen den Letztplatzierten aus der Westschweiz kam weniger überraschend als die beiden zuvor. Nichtsdestotrotz mussten die Ostschweizer vor allem in der zweiten Hälfte wieder ihre kämpferischen Qualitäten zeigen, die sie in den vergangenen Partien auszeichneten.

Die Genfer konnten vom Aufwind nach den ersten Punkten in dieser Saison und der Ein-Tor-Niederlage gegen GC Amicitia Zürich vor Wochenfrist nur zu Beginn profitieren. Schnell lagen sie mit 2:0 in Front, ehe St.Otmar das Zepter übernahm und dieses bis zum Ende nicht mehr abgab.

Viele Tore aus der Distanz und schnelle Gegenstösse

In der ersten Halbzeit zeigten die St.Galler ein flüssiges Angriffsspiel und erzielten durch ihre gross gewachsenen Rückraumspieler Ariel Pietrasik und Dominik Jurilj viele Tore aus der Distanz. Auffallend war aber auch, dass die Mannschaft von Trainer Zoltan Cordas ebenfalls über die rechte Aussenseite mit Ramon Hörler oder durch Gegenstösse zu Treffern kam.

Der Regisseur fällt krankheitshalber aus

Ein Grund für das veränderte St.Galler Spiel, das weniger in die Tiefe ging, dafür flüssiger war, war sicherlich die krankheitsbedingte Abwesenheit des Regisseurs Andija Pendic. Er fehlte wie die Langzeitverletzten Frédéric Wüstner, Noah Haas und Vuk Lakicevic. Hörler sagte nach der Partie:

«Natürlich ist es ein anderes Spiel, wenn jemand anderes die Mitte-Rückraum-Position innehat.»

Hörler weiter: «Und wir wussten auch, dass wir noch mehr zusammenarbeiten müssen.» Trotz des schmalen Kaders zeigten die Ostschweizer eine gute Leistung und bauten ihren Vorsprung kontinuierlich aus.

Die Genfer hatten wenig entgegenzusetzen und taten sich sowohl in der Offensive als auch in der Defensive schwer, gute Möglichkeiten zu kreieren bzw. Otmar an den Abschlüssen zu hindern. Zu Beginn der zweiten Halbzeit schien es im gleichen Stil weiterzugehen.

Die Ostschweizer bauten ihre Führung bis zur 38. Minute auf zehn Tore aus (26:16), doch dann stellten die Genfer auf eine offensive Verteidigung um. Diese behagte dem Heimteam nicht.

Die Müdigkeit ist spürbar

«Wir taten uns schwer, und nebst der Tatsache, dass uns die Varianten im Rückraum fehlten, kam nun auch die Müdigkeit hinzu», sagte Hörler. Die Tatsache, dass die Spieler die ganze Partie durchspielten, machte sich auch in der Verteidigung bemerkbar.

Die St.Galler machten kaum mehr einen Schritt nach vorne und verschoben nur langsam. Zusammen mit dem siebten Feldspieler, den die Genfer vermehrt einsetzten, schmolz der Vorsprung bis auf die Hälfte zusammen (30:25).

«Obwohl wir in der zweiten Hälfte an Qualität einbüssten, hatten wir das Spiel im Griff», bilanzierte Hörler und vermochte den Vorsprung zusammen mit seinen Teamkollegen bis zum Ende und dem verdienten Sieg zu verwalten.

St.Otmar – Chênois Genève 39:33 (18:12)

Kreuzbleiche – 820 Zuschauer – Sr. Castiñeiras/Zwahlen.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen St.Otmar, 5-mal 2 Minuten gegen Genève.

St.Otmar: Bringolf (14 Paraden)/Perazic; Hörler (6), Fricker, Gwerder, Geisser (6), Jurilj (7), Pietrasik (11), Kaiser (1), Juric, Maros (8), Tarneller.

Chênois Genève: Panchaud (6 Paraden) /A. Martinez (2 Paraden); Strelnikov (3), Bouilloux (2), Muresan (1), Isanchuk (3), Kerouba (4), David (1), Poret (2), Malfondet (6), P. Martinez (2), Chardon (9/2).

Bemerkungen: St.Otmar ohne Wüstner, Lakicevic, Haas (verletzt), Pendic (krank); Verhältnis verschossener Penaltys: 1:0.