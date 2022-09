Handball Mit Rückkehrerin und Schlüsselspielerin Tabea Schmid: Der LC Brühl will den Ansprüchen wieder gerecht werden Die Brühler Handballerinnen starten am Samstag um 17.30 Uhr gegen Herzogenbuchsee in die NLA-Saison. Gibt es wieder einen Dreikampf um den Einzug in den Playoff-Final?

Zurück in St.Gallen nach einem Jahr in Frankreich: Kreisläuferin Tabea Schmid. Bild: Benjamin Manser

Brühls neuer Präsident Chris Löhrer machte an der Medienkonferenz im Vorfeld der neuen Saison deutlich, wie er den Verein sieht, den er in die Zukunft führen wird. «Der LC Brühl ist in der Schweiz die Nummer eins. Diesen Anspruch wollen wir weiter hochhalten», sagte er unmissverständlich.

Mithelfen soll dabei in einer Schlüsselrolle Rückkehrerin Tabea Schmid. Die 19-Jährige verbrachte zuletzt ein Jahr in der zweiten Liga Frankreichs bei Achenheim Truchtersheim und sammelte dort wertvolle Erfahrungen. Zudem zählte sie im Sommer zu jener Schweizer Frauenequipe, die als Erste an einer WM teilnahm. Es war zwar «nur» die U20-WM. Die Neulinge waren aber in Slowenien kein Kanonenfutter, sondern erreichten die Runde der besten acht. Eine formidable Leistung lieferten die Schweizerinnen vorab gegen das im Vorfeld der Partie hochfavorisierte Kroatien ab. Der 22:21-Erfolg mit dem Siegtor von Schmid ebnete den Weg in den Viertelfinal.

Angebote aus Frankreich und Deutschland

Die Mörschwilerin war eine der Stützen der Schweizer Equipe. Nicht nur regelmässige Torschützin. Sondern auch starke Verteidigerin, die fast immer während der maximalen Spielzeit von 60 Minuten auf dem Feld stand. In den fünf abschliessenden WM-Partien war Schmid auch Captain. Nun kehrt sie also zum LC Brühl zurück. Obwohl es auch weitere Interessenten gab: aus der deutschen Bundesliga und aus Frankreich. Nachdem sie im letzten WM-Spiel der Schweizerinnen gegen Deutschland zehn Tore erzielt hatte. Da stand sie aber schon bei Brühl im Wort. Dem Klub, dem sie vor zehn Jahren beitrat und mit dem sie drei Titel bei den Juniorinnen holte.

Neuer Modus Die acht Teams der NLA kämpfen zunächst in der 14 Spieltage andauernden Hauptrunde um die Finalrundenplätze. Ab Februar wird die Gruppe aufgesplittet und die Equipen auf Rang eins bis sechs kämpfen in der Finalrunde um den Einzug in die Playoff-Halbfinals. Diese bestreiten die Teams auf Rang eins bis vier in einer Best-of-3-Serie. Der Final wird dann in einer Best-of-5-Serie ausgetragen. Rang sieben und acht der NLA sowie die zwei besten NLB-Teams machen unter sich den Auf- und Absteiger aus. Die Zweitteams der NLA-Equipen dürfen nicht daran teilnehmen. (pd)

Für Brühl gilt es in der anstehenden Meisterschaft vor allem, die Schwankungen in den eigenen Leistungen zu minimieren. Gelingt das, dürfte es erneut zu einem Dreikampf im Rennen um den Playoff-Final kommen. Dass die Meisterinnen von Spono Nottwil und die Cupsiegerinnen dabei mit einem leichten Vorsprung starten, muss kein Nachteil für die St.Gallerinnen sein. Als Herausforderin lebt es sich häufig leichter.