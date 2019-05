Live Handball live: TSV Fortitudo Gossau kämpft gegen den Abstieg Die Gossauer brauchen heute im Nationalliga A-Playout zuhause gegen GC zwingend einen Sieg.

GC Amicitia liegt gegen Fortitudo Gossau mit 2:1 in Front und ist nur noch einen Sieg vom Ligaerhalt entfernt. Der Druck des Gewinnens liegt nun also bei Gossau. Doch die vergangenen Jahre des Abstiegskampfs haben gezeigt: In diesen Situationen ist Fortitudo am stärksten.