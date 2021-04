Handball Chaos in der NLB: Fortitudo muss Heimspiel gegen Möhlin erneut verschieben In der Handball-NLB gibt es Unklarheiten in Bezug auf den semiprofessionellen Status der Liga. Der Handballverband möchte vor dem Neustart Rechtssicherheit. Leidtragende sind die Vereine.

Andrin Schneider und Fortitudo Gossau müssen sich weiterhin gedulden. Ralph Ribi

Fortitudo Gossau teilte am Dienstag kurz und knapp mit:

«Das Spiel gegen den TV Möhlin wird erneut verschoben.»

Und weiter:

«Das ursprünglich für Mittwoch vorgesehene Spiel gegen den TV Möhlin wird wie die NLB-Runde vom letzten Samstag auf den 15. Mai verschoben. Es bestehen noch rechtliche und politische Unklarheiten. Der Schweizerische Handballverband möchte vor dem Restart Rechtssicherheit. Wir unterstützen diese Haltung und verzichten auf Zwängerei.»

Begonnen hatte das Termin-Chaos am vergangenen Freitag und damit nur einen Tag vor dem angesetzten Spieltag. Weil mehrere kantonale Behörden Wettkämpfe in der NLB kurzfristig nicht zugelassen hatten, konnte der Handball-Spieltag vom Samstag nicht stattfinden. Die angesetzten Handballspiele in der NLB wurden in den Mai verschoben. Dies schrieb der Schweizerische Handball-Verband (SHV) in einer Mitteilung. Obwohl einige Partien hätten stattfinden dürfen, hat der SHV beschlossen, den gesamten Spieltag zu verlegen. Welche Kantone die NLB mit einem Spielverbot belegt haben, wollte man beim SHV auf Anfrage nicht sagen.

Verband kritisiert kantonale Behörden

In seiner Mitteilung kritisiert der SHV den Entscheid der kantonalen Sportbehörden:

«Aus unserer Sicht fehlt dafür eine rechtliche Grundlage.»

Der Bund habe die Kompetenz der Definition, ob eine Liga als semiprofessionell gilt oder nicht, in erster Linie an den nationalen Sportverband übertragen, so der SHV weiter. In Absprache mit Swiss Olympic habe man die NLB als Liga mit semiprofessionellem Spielbetrieb eingestuft. «Es liegt aus unserer Sicht in der aktuellen Rechtslage nicht in der Kompetenz der Behörden, darüber zu entscheiden, ob die NLB semiprofessionell ist oder nicht.» Das weitere Vorgehen soll nun in den kommenden Tagen geklärt werden.

Fortitudo gibt sich derweil weiterhin hoffnungsvoll:

«Wir freuen uns, wenn es dann endlich einmal losgeht.»