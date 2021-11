Handball Ariel Pietrasik kehrt zurück: St.Otmar tritt im Cup gegen Emmen an Im Sechzehntelfinal des Cups treffen die St.Galler NLA-Handballer am Samstag auf Emmen aus der 1. Liga.

Zurück nach der Verletzungspause: Ariel Pietrasik. Bild: Donato Caspari

Der TSV St.Otmar tritt am Samstag um 19.30 Uhr in Schaffhausen gegen den 1.-Liga-Klub Emmen an. Das will der neue Cup-Modus so. Wie sinnvoll es ist, dass ein Verein aus der Innerschweiz in Schaffhausen sein «Heimspiel» austragen muss, steht auf einem anderen Blatt Papier.

Für St.Otmar ist Emmen nicht mehr als eine Pflichtaufgabe. Obwohl Trainer Zoltan Cordas kein Videomaterial des Luzerner Teams auftreiben konnte, sagt er:

«Wir haben genügend Informationen gesammelt.»

Der Klassenunterschied dürfte ohnehin gross genug sein. Viel wichtiger ist für St.Otmar ohnehin, dass Stammspieler Ariel Pietrasik nach seiner Verletzung zurückkehrt. Verzichten muss Trainer Cordas derweil auf den kranken Benjamin Geisser. Zudem ist Frédéric Wüstners Einsatz fraglich. Falls es das Spielgeschehen zulässt, ist Cordas nicht abgeneigt, einige Dinge auszuprobieren. Doch Priorität geniesst der Sieg und damit der Einzug in den Achtelfinal.