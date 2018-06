Gruppe D: Jetzt oder nie - Messis letzte Chance auf den WM-Titel An der Fussball-WM trifft in der Gruppe D Favorit Argentinien auf Kroatien, Island und Nigeria. Argentiniens Trainer setzt alles auf die «Generation Messi». Ives Bruggmann

Alle argentinischen Hoffnungen ruhen auf Captain Lionel Messi. (Ivan Sekretarev/AP)

Der Tipp: Argentinien marschiert durch

Vieles hängt bei den Südamerikanern von einem guten Start ab. Dieser wird ihnen im ersten Spiel gegen Island gelingen. Danach ist Argentinien in der Gruppe D nicht mehr aufzuhalten. Auch nicht von den technisch versierten Kroaten, die vor allem in der Offensive gut aufgestellt sind. Kroatien wird sich jedoch den zweiten Platz sichern, zumal die Mannschaft Island bereits bestens aus der WM-Qualifikation kennt und sich deshalb kaum überraschen lassen wird. Ausser durch das grelle Trikot wird Nigeria in dieser Gruppe nicht auffallen.

Die Spiele

Samstag, 16. Juni, 15 Uhr: Argentinien – Island

Samstag, 16. Juni, 21 Uhr: Kroatien – Nigeria

Donnerstag, 21. Juni, 20 Uhr: Argentinien – Kroatien

Freitag, 22. Juni, 17 Uhr: Nigeria – Island

Dienstag, 26. Juni, 20 Uhr: Nigeria – Argentinien

Dienstag, 26. Juni, 20 Uhr: Island – Kroatien