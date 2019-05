Video

Go-In6Weeks in Beinwil am See: Klaas Pult übernimmt Gesamtführung

Die Mittwochabend-Laufserie Go-In6Weeks in Beinwil am See startete bei garstigen Witterungsbedingungen zur vierten Etappe. Auf dem beschwerlichen Weg zum Homberg übernahm Klaas Puls (Zofingen) die Gesamtführung, während Leaderin Sarah Friedli (Roggliswil) ihren Vorsprung weiter ausbaute.