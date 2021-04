Schwingen Verzicht aufgehoben: Die besten Nordostschweizer trainieren wieder Die Ostschweizer Spitzenschwinger um Samuel Giger, Arnold Forrer und Michael Bless steigen ab kommender Woche wieder ins Sägemehl.

Der Thurgauer Domenic Schneider steigt wieder ins Sägemehltraining ein. Stefan Kaiser

26 Nordostschweizer Spitzenathleten steigen am kommenden Montag wieder ins gemeinsame Training im Sägemehl ein. Der Technische Leiter Fridolin Beglinger hat am Dienstag die Liste mit allen Topathleten an den Eidgenössischen Schwingerverband (ESV) gesandt. Damit schöpft der Nordostschweizer Teilverband nach anfänglichem Verzicht sein Kontingent aus. Es gab wie erwartet keine Verzichte der grossen Namen um Samuel Giger, Arnold Forrer oder Michael Bless.

Mit dieser Massnahme will der Nordostschweizer Schwingerverband (NOSV) den ESV in den Bemühungen um eine weitere Öffnung für noch mehr Schwinger unterstützen. Der Technische Leiter des ESV, Stefan Strebel, sagt:

«Das freut mich sehr. Nun können wir die nächsten Schritte angehen.»

Nun, da das Kontingent der 120 besten Schwinger ausgeschöpft ist, hofft Strebel auf weitere Öffnungsschritte. Dabei geht es sowohl um die Anzahl Schwinger, die schrittweise bis auf 250 angehoben werden soll, als auch um Trainings im Freien und in grösseren Gruppen. Derzeit sind Einheiten mit Körperkontakt nur in Vierergruppen erlaubt. Angestrebt werden 15er-Gruppen.

Für die Organisation von Schwingfesten muss zuerst das Wettkampfverbot aufgehoben werden. Deshalb warten die Schwinger gespannt auf den nächsten Bundesratsentscheid vom Mittwoch.