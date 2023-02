Challenge League Gibt es zwischen Wil und Bellinzona das dritte 5:1? Nach dem 2:2 beim Rückrundenstart in Vaduz vor gut einer Woche trifft der FC Wil am Sonntag ab 14.15 Uhr daheim auf Bellinzona. Es tönt zwar schier unglaublich: Aber beide Spiele in der Vorrunde der Saison 2022/23 zwischen Wil und Aufsteiger Bellinzona endeten jeweils mit einem 5:1-Sieg für die Heimmannschaft.

Der Wiler Philipp Muntwiler (am Ball) im Spiel gegen Vaduz, das 2:2 endete. Bild: Michael Zanghellini/Freshfocus

(red) Die Wiler sind im ersten Spiel des neuen Jahres nur bedingt in die Gänge gekommen. In Vaduz haben sie die erste Halbzeit verschlafen, sich dann gesteigert, am Schluss aber zwei Gegentore erhalten.

So ist die Begegnung am Sonntag mit Bellinzona eine wegweisende Partie, zumal in der 21. Runde für Wil das Spitzenspiel auf der Pontaise gegen Stade Lausanne-Ouchy ansteht.

Noch immer sind die Wiler in dieser Saison im Bergholz unbesiegt, wenn man die Niederlage im Cup-Achtelfinal gegen Sion ausklammert. Sieben Siege und zwei Unentschieden stehen zu Buche – bei einem Torverhältnis von 25:6.

Aufsteiger Bellinzona machte in dieser Saison mehr mit Trainerwechseln als mit sportlichem Erfolg auf sich aufmerksam. In der Winterpause übernahm Andrea Maccoppi. Er ist nach David Sesa, Fernando Cocimano und Baldo Raineri bereits der vierte Trainer dieser Saison der Tessiner.

In der Saison 2005/2006 hatte Maccoppi die Tessiner bereits einmal betreut – für elf Spiele. Gestartet ist der neue Trainer am vergangenen Sonntag mit einer 0:2-Heimniederlage gegen Yverdon. Somit wurde die Tessiner Talfahrt nicht gestoppt. Die Bilanz Bellinzonas in den vergangenen fünf Partien: Ein Punkt, drei erzielte Tore. Der letzte Sieg geht auf Ende Oktober zurück.

Dieses Wochenende ist in der Challenge League die 20. Runde im Gang.