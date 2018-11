Schweizer Skitalent Gian-Luca Barandun mit Gleitschirm tödlich verunglückt Der 24-jährige Gian-Luca Barandun, Mitglied des Schweizer A-Kaders, ist am Sonntagvormittag mit dem Gleitschirm tödlich verunglückt. Das teilt Swiss Ski in einer Medienmitteilung mit. Tim Naef

Bild: pd

Swiss-Ski sei über den Unfalltod zutiefst bestürzt und erschüttert. «Die Swiss-Ski-Familie ist in dieser schweren Zeit in Gedanken bei der Trauerfamilie. Wir sprechen ihr unser herzlichstes Beileid aus», so Markus Wolf, Geschäftsführer von Swiss-Ski. Der gesamte Verband trauert um den jungen Skirennfahrer.

Barandun gehörte seit der Saison 2017 dem Schweizer A-Kader an. Der Bündner absolvierte 17 Rennen im Weltcup. Im Dezember 2017 erreichte er in der Kombination in Bormio mit Rang 9 sein bestes Resultat.

folgt mehr...