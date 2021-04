Handball Fortitudos geglückter Neustart in Baden Die Gossauer gewinnen das erste NLB-Spiel nach dem Unterbruch mit 24:22 in Baden – und haben noch Luft nach oben.

Der Gossauer Lukas Linde (rechts) erzielte einen Treffer. Michel Canonica

175 Tage nach dem letzten Spiel Ende Oktober 2020 und der 23:28-Niederlage bei Stäfa sind die NLB-Handballer von Fortitudo beim STV Baden erfolgreich im Neustart der Meisterschaft angekommen.

Sieht man von den letzten zwei Spielminuten ab, so war es eine erstaunlich abgeklärte Leistung der St.Galler. «Wir waren selbst überrascht, wie schnell wir wieder in den Wettkampfmodus und zu unserem Spiel gefunden haben», stellte Lucius Graf fest. Der Rückraumspieler war mit seinem vierten Tor zum 22:24-Schlussergebnis sechs Sekunden vor Spielende dafür verantwortlich, dass sein Team nach dem 23:24-Anschlusstreffer der Gastgeber 31 Sekunden vor dem Ende nicht noch mehr ins Zittern kam, um doch noch einen Punkt abgeben zu müssen. Die spannenden Schluss­sekunden wären eigentlich gar nicht nötig gewesen, denn Gossau lag nach drei Vierteln der Spielzeit mit sechs Treffern (17:11) in Führung und hatte das Geschehen im Griff – dies nach einer stetigen Leistungssteigerung.

Nie am Limit

Gestartet war Fortitudo verhalten in die Partie. «Die Freude auf den Wettkampf war gross, doch verbunden war dies mit viel Ungewissheit», gestand Graf. Zur Sicherheit fanden die Gossauer über eine solide Defensivleistung mit einem sicheren Gabor Busa im Tor. So führten sie nach einer Viertelstunde verdient 8:3. Einige schlechte Abschlüsse, die ein Zeichen dafür waren, dass die Gäste mit Aktionen aus dem Rückraum eher etwas Mühe bekundeten, brachten die Badener wieder ins Spiel zurück. In den Bereich einer Führung kamen sie jedoch nie. Ein Grund dafür war auch die geringe Fehlerquote von Fortitudo. «Absolut an unser Limit kamen wir während der gesamten Partie nie», fand Graf. Doch wenig hatte gefehlt, dieses Limit doch noch erleben zu müssen. In der Schlussphase mangelte es an Abgeklärtheit, und spätestens, als Baden mit sieben Feldspielern agierte, kam doch noch leichte Hektik auf. Die zwei Punkte aber hatte Gossau am Ende auf sicher. (fb)