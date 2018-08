Gegentribüne: Mit dem FC St.Gallen in 15 Tagen schon fast eine Saison erlebt

Ashimeru übrigens erinnert an einen Gastspieler von Red Bull Salzburg, der 2016 ebenfalls in unserer Region „parkiert“ wurde: Dimitri Oberlin gefiel bei Altach so sehr, dass ihn die Salzburger schon zur Winterpause wieder zurückholten. Ich hoffe, man hat sich beim FC St. Gallen gegen solche Machenschaft abgesichert. Immerhin hat die Klubleitung, möglicherweise zu einem Freundschaftstarif von 700 000 Euro, bereits Jasper van der Werff an die Salzburger abgeben. Der 19jährige Innenverteidiger debütierte übrigens am Wochenende mit der zweiten Mannschaft in der 2. Liga beim 4:0 gegen Vorwärts Steyr.

Das schwache Abschneiden der Schweizer in Europa wird beklagt. Neu in diesem Klub ist nun auch der FC Basel. Eines scheint mir unzutreffend zu sein: Die Schweizer Vertreter würden unter ihrem Wert abschneiden. Sie sind kaum oder überhaupt nicht besser als die Konkurrenz. Lassen wir Basel und Young Boys ausser Betracht, hat von den andern Teams zuletzt der FC Sion vor drei Jahren gegen bekannte Mannschaften auf sich aufmerksam gemacht, unter anderem mit zwei Unentschieden gegen Liverpool sowie mit Sieg und Remis gegen Bordeaux. Im Achtelfinal bedeutete Sporting Braga Endstation. Alle andern, ob Lugano, Zürich, Grasshoppers oder später auch Sion und Luzern, scheiterten schon gegen Aussenseiter oder spätestens gegen Spitzenteams der zweiten Kategorie wie Fenerbahce Istanbul (GC mit total 0:5) oder gegen Villareal.

Eine mögliche Ursache: Die Schweizer Vereine verlieren ihre besten Talente immer früher an Mannschaften im Ausland, und was an ausländischen Spielern auf dem Transfermarkt angeboten wird, vermag die Lücken nicht zu schliessen. Kleine Differenzen können Schwächere heutzutage mit taktischer Raffinesse und physischer Präsenz wettmachen. Siehe Sarpsborg. (th)