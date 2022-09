Handball-Saisonstart Der TSV St.Otmar ist zum Saisonauftakt ganz nahe dran an der Überraschung St. Otmar verliert zum Auftakt gegen den Meister Kadetten Schaffhausen nur 32:33. Besonders in der zweiten Halbzeit zeigen die St. Galler eine überzeugende Leistung.

Andrija Pendic kommt zum Abschluss.

Es war ein fehlerhafter und unsicherer Start von St.Otmar gestern Abend in die erste Meisterschaftspartie mit dem Heimspiel gegen Kadetten Schaffhausen. Kaum etwas deutete darauf hin, dass das Heimteam am Ende nur ganz knapp am durchaus verdienten Punktgewinn vorbei ging. Der Meister spielte von Beginn weg dynamisch und zielstrebig auf. Damit liess er die St.Galler nicht ins Spiel kommen. Bereits nach elf Minuten beim 2:6-Rückstand sah sich deshalb der heimische Trainer Zoltan Cordas gezwungen, seine erste Auszeit zu nehmen. Er schien die richtigen Schlüsse aus dem Gesehenen gezogen zu haben, denn in der Folge stabilisierte sich die Leistung seines Teams. Die Gastgeber konnten ihren Rückstand kontinuierlich verkleinern und erreichten nach 22 Minuten das 12:12, was den Gästetrainer Adalsteinn Eyjolfsson zu seiner Auszeit zwang. Auch er zog die richtigen Schlüsse, bis zur Pause legte sein Team zum 17:15 vor.

Nach der Pause dem Meister ebenbürtig

In der 2. Halbzeit glich sich das Spielgeschehen immer mehr aus. Wohl lagen die Kadetten immer in Führung, doch einen überzeugenden Auftritt boten sie je länger, je weniger. Da gefiel das kämpferische Heimteam weit mehr. Der Lohn für die phasenweise reife Leistung war der 24:24-Ausgleich nach 45 Minuten. Wohl legte der Meister zwischenzeitlich wieder drei Treffer vor, doch er musste bis zur letzten Sekunde um seinen Sieg Zittern, denn in der zweitletzten Minute stand es 32:32. Beim 32:33 in der Schlussminute hatte St.Otmar noch den letzten Ball zum möglichen Ausgleich – vergab diesen aber. Der Freudentanz der Gäste darüber zeigte, welch grosse Erleichterung das Endergebnis für sie war. St.Otmar blieb die Enttäuschung nach einer aufopfernden Leistung. «Immerhin konnten wir aufzeigen, dass wir mit allen Gegnern mithalten können», suchte der 14-fache Torschütze Ariel Pietrasik den positiven Aspekt in der knappen Niederlage.

Es waren Kleinigkeiten, die den im Vorfeld unerwarteten Punktgewinn gegen den Favoriten hatten scheitern lassen. Da waren zum einen Fehler, die dem Gegner einfache Gegenstosstore ermöglichten und zum andern vor allem in den ersten 30 Spielminuten eine fehlende Kompaktheit in der Verteidigungsarbeit. Die Möglichkeit, diese Erkenntnisse umzusetzen, kommt schon in drei Tagen. Im zweiten Meisterschaftsspiel treffen die St. Galler am Sonntag auswärts auf Pfadi Winterthur und somit jenes Team, gegen das sie in der vergangenen Saison im fünften Playoff-Viertelfinalspiel ausgeschieden sind.

St.Otmar – Kadetten Schaffhausen 32:33 (15:17)

Kreuzbleiche – 750 Zuschauer: – Sr. Brunner/Salah.

Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen St.Otmar und 3-mal 2 Minuten gegen Kadetten.

St. Otmar: Peraciz(0 Paraden)/Zernovic(10 P.); Pendic (7/2), Lakicevic, Geisser (3), Ben Romidhane, Jurilj (7), Haas, Pietrasik (14/2), Kaiser, Gangl, Juric (1), Schneider, Kürsteiner, Rojnica, Onamade.