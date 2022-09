Gala die Castelli Dominic Lobalu siegt auch in Bellinzona Beim Meeting «Gala dei Castelli» vom Montagabend gewinnt der in Abtwil wohnhafte Südsudanese das Rennen über 3000 m – mit einer Machtdemonstration auf der Schlussgeraden.

Dominic Lobalu – für einmal mit Sonnenbrille – läuft vor Michael Kiplangat ins Ziel. Bild: Marusca Rezzonico/Freshfocus

Dominic Lobalu hat in Bellinzona einen weiteren Sieg realisiert. Der in Abtwil wohnhafte Südsudanese vom LC Brühl gewann das Rennen über 3000 m souverän vor dem Kenianer Michael Kiplangat in 7:38,16 Minuten. Lange hielt er sich im Rennen an zweiter oder dritter Stelle auf – um dann auf den letzten 200 m noch deutlich zuzusetzen.

In Stockholm bei seinem Diamond-League-Sieg war Lobalu über dieselbe Distanz sogar noch neun Sekunden schneller gelaufen. Vor einigen Tagen noch war Lobalu zudem nur sehr knapp am Finalsieg in der Diamond-League vorbeigeschrammt. In Zürich auf dem Sechseläutenplatz war er über 5000 m auf den zweiten Rang gelaufen.

Giger gewinnt über 400 m

In Bellinzona konnte zudem die Romanshornerin Yasmin Giger ihren 400-m-Lauf für sich entscheiden, dies in 52,96 Sekunden. Zwei weitere Ostschweizerinnen waren über 100 m im Einsatz: Riccarda Dietsche und Salomé Kora. Beide kamen nicht an ihre besten Saisonleistungen heran, Dietsche lief mit 11,67 s in Ziel, Kora in 11,54 s.

Kambundji und Patrucciani unter den Erwartungen

Ricky Petrucciani war über 400 m in seiner Heimat ein Schweizer Rekord zugetraut worden, doch der Tessiner blieb beim Sieg von Wayde van Niekerk fast sieben Zehntel über seiner Bestzeit. Auch Mujinga Kambundji kam über 200 m nicht mehr auf Touren. Mit 22,88 Sekunden landete sie auf Platz vier.