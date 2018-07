Video

Vor dem Schweden-Spiel: Das sagen die Spieler über den Gegner

Am Dienstag geht es für die Schweizer Nationalmannschaft im Achtelfinal gegen Schweden um alles oder nichts. Ihren Gegner schätzen die Spieler als schwierig ein. Die Mannschaft überzeugte in den bisherigen Partien vor allem als Team mit sehr guter Defensive. Im Interview sagen Michael Lang, Mario Gavranovic, Johan Djourou und Josip Drmic, was sie über die Schweden denken.