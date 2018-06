Kolumne WM-Gegentribüne: Nach 632 Jahren hat die Schweiz mit Behrami einen neuen Winkelried Der Jubel nach dem 1:1 gegen Brasilien war gross, das Unentschieden der Schweizer redlich erkämpft. Aber gegen Serbien sollte ein Sieg her, denn die Ausgangslage ist komplex. Fredi Kurth

Die Reaktionen verrieten die Erwartungshaltung. Hier die feiernden Schweizer, dort die etwas ernüchterten Favoriten. Aber im Endeffekt gingen beide Teams mit einem Punkt vom Rasen, der ihnen nur vielleicht weiter hilft. Gerade in kleinen Gruppen-Formaten, wie an einer WM-Endrunde, kommt nämlich der Dreipunkte-Regel enorme Bedeutung zu.

Behrami die Schlüsselfigur

Die Schweizer hatten einen grossen Kampf geliefert gegen einen Widersacher, den die Favoritenrolle anfänglich zu belasten schien. Valon Behrami ging als Winkelried in die Schlacht und war offensichtlich bemüht, Neymar den Schneid abzukaufen. Einmal hatte er ihn elegant abgelaufen. Behrami erinnerte mich auch an den legendären Engländer Nobby Stiles vom Weltmeister-Team 1966, einer der härtesten Spieler der Welt, der als «zahnloser Fussballer» in die Geschichte einging. Was aber nur auf sein Gebiss zutraf. Neymar, zehnmal gefoult und offensichtlich noch nicht in Bestform, wirkte eingeschüchtert und legte sich manchmal prophylaktisch schon vor den Attacken der Schweizer hin.

Petkovic Spezialist für zähen Widerstand

Winkelried starb einst in Sempach den Opfertod. Behrami ging 632 Jahre später «nur» verletzt vom Platz. Danach blieb von defensiver Ordnung im Schweizer Team nicht mehr viel übrig. Die Brasilianer schraubten das Chancenverhältnis auf 10:2 (4:1), und wäre der Ball doch noch ins Schweizer Tor geflogen, wäre vom Jubel nichts mehr übrig geblieben. Doch nun kam mir ein anderes historisches Ereignis in den Sinn, ein fussballhistorisches, fussballhysterisches: Vor zehn Jahren führte St.Gallen in Bellinzona in der Barrage und verlor schliesslich knapp. Ein 1:0 oder 2:1 würde nun reichen. Von wegen. Der Aussenseiter aus dem Tessin erwies sich als zu zäh – wie einige Male die Schweizer Nationalmannschaft. Der Trainer heute wie einst heisst Vladimir Petkovic.

Traumstart ohne Traumfussball

«Wir haben die Ruhe bewahrt», sagte Petkovic, selber die Ruhe in Person, nach 98 dramatischen Minuten. Darauf kam es ihm an. Ein 2:5 wie vor vier Jahren gegen Frankreich durfte es auf keinen Fall mehr sein. So gab es mit dem Punktgewinn einen Traumstart – aber keinen Traumfussball. Vielleicht hatte die grosse Fussballwelt vom zweiten und sechsten der Fifa-Weltrangliste solches erwartet. Immerhin wurde auch den Schweizern nachgesagt, die bisher talentierteste Mannschaft seit langem ins Turnier geschickt zu haben. Doch der Galafussball fand bisher bei Spanien gegen Portugal und Mexiko gegen Deutschland statt. Die Mexikaner zeigten eine Halbzeit lang, wie man als Aussenseiter ebenfalls auftreten könnte, die Schweizer nur ganz zu Beginn, als einige feine Kombinationen zu einem der beiden gefährlichen Abschlussversuche im ganzen Spiel führten. Dzemaili stand etwas ungünstig.

Bei Brasilien Samba der grosse Abwesende

Vielleicht beruht das voreilige Entzücken über die Fussballkunst der Brasilianer auf einem Missverständnis. Denn der Rekordweltmeister spielt unter seinem Trainer Tite zwar einen sehr erfolgreichen Fussball. Er ist aber von überragender Spielkunst, vom Samba früherer Tage, weit entfernt. «Unter Tite ist Nüchternheit eingekehrt», schrieb der «Kicker» schon vor ein paar Wochen. Disziplin und Systemsicherheit seien die Hauptmerkmale.

Rechenkünstler gefragt

Für die Schweizer gilt es, sich vom Ergebnis nicht allzu sehr blenden zu lassen, sondern mit ganzer Konzentration das «Entscheidungsspiel» gegen Serbien vom nächsten Freitag anzugehen. Ein Unentschieden auch im zweiten Match würde dann am 27. Juni nicht nur einen Sieg gegen Costa Rica, sondern möglicherweise auch Beihilfe der Brasilianer im Match gegen Serbien erfordern. Da Serbien allerdings bloss 1:0 gegen Costa Rica gewonnen hat, benötigte das Team vom Balkan noch eher einen Sieg gegen die Schweiz. Denn bei Punktgleichheit zählen primär die Tordifferenz und danach die Anzahl der erzielten Tore über die Klassierung. Noch komplizierter würde alles, wenn Brasilien einen Achtelfinal gegen den eventuellen Zweiten Deutschland vermeiden möchte. Die Gruppe F hat an jenem 27. Juni bereits abgeschlossen, bevor wenig Stunden später die Schweizer Gruppe E spielt.