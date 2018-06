Video

Schweizer Fans loben russische Gastfreundschaft

Die Nati wird in Russland auch von einer Gruppe treuer Fans begleitet. Ihr Reiseprogramm beinhaltet drei Spiele und vier Städte in zwölf Tagen. Bei einer Bootstour in Kaliningrad erzählten sie Keystone-SDA von ihren bisherigen Eindrücken. Hervorgehoben wurde immer wieder die aussergewöhnliche Gastfreundschaft der Russen, aber auch die friedliche Atmosphäre bei den Spielen und die bisher tadellose Organisation.