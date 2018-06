Public Viewings: Hier feiert die Ostschweiz in Rotweiss

Ab morgen Donnerstag rollt der Ball endlich! Wo schauen Sie sich die Fussball-Weltmeisterschaft an? Wer die WM nicht alleine vor dem Fernseher verfolgen will, hat in der Ostschweiz jede Menge Möglichkeiten. Rechtzeitig zum ersten Anpfiff haben wir die Public Viewings der Region auf einer interaktiven Karte markiert.