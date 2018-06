Partystimmung in Rostow: Schweizer und Brasilianer feiern zusammen Bei heissen 35 Grad herrscht in Rostow am Don Partystimmung pur. In der Fanzone stimmen sich Schweizer und Brasilianer bei ohrenbetäubender Musik gemeinsam auf das morgige Spiel ein.

