«Kleiner Trost: Die Deutschen sind schon in der Vorrunde rausgeflogen»: Wie das Netz auf das Schweizer WM-Aus reagiert Nach einem glanzlosen Auftritt verabschiedet sich die Schweiz nach dem verlorenen Achtelfinal gegen Schweden von der Weltfussball-Bühne. Während die Schweden den Ball kaum noch flach halten können, zeigen sich die Schweizer auf Twitter enttäuscht. Stephanie Martina

Dieser Witz dürfte heute Abend an Schwedens Stammtischen erzählt werden: Ein Portugiese, ein Argentinier, ein Spanier und ein Deutscher gehen in eine Bar. Der Schwede kann nicht mitkommen, denn er ist noch an der WM.

Kurz nach dem Schlusspfiff befasst man sich in Schweden bereits mit dem nächsten möglichen Viertelfinalgegner: Kolumbien oder England. In Anlehnung an Englands Hymne «Three Lions», in der es heisst «Football's coming home» schreibt ein User auf Twitter: «Der Fussball wird heimkommen. Heim in den Norden.»

England werde der erste richtige Härtetest für die Schweden an dieser WM, schreibt dieser User ganz bescheiden:

Upp till bevis England! Nu får ni ert första test. Lyckas ni kommer ni ändå åka ut med röva först i kvarten!! #ENGCOL #WorldCup #Sverige #ENGvCOL — LeeDixonsRightShoe (@DixonsRightShoe) 3. Juli 2018

Und jemand vermutet, dass die Schweizer Schweden jetzt sowohl auf Eis als auch auf Rasen hassen. Denn bereits im Mai verloren die Schweizer Eishockeyaner das WM-Finale gegen die Skandinavier.

Während Schwedens Euphorie derzeit keine Grenzen, kennt, hat sie weiter südlich den Nullpunkt erreicht:

Krass schade, dass wir nur gegen Serbien unsere albanischen Doppeladler Stars motivieren können! #HoppSchwiiz — susan starits (@abbamylove) 3. Juli 2018

@SFV_ASF #SWISWE 🇨🇭:🇸🇪 Bitter! War wieder mal typisch #Nati. Erst 60 Minuten vertrödeln, und zum Schluss läuft die Zeit davon. Dieses Mal allerdings ohne das nötige Glück am Ende. Wie wär's mal mit #HoppSchwiiz von Anfang an ⁉️ — tux pra (@pratux) 3. Juli 2018

Unfassbar. So eine Darbietung gegen einen so biederen Gegner in einem WM-Achtelfinal. Leidenschaft? Feuer? Emotionen? Ist das nur noch gegen Teams wie Serbien möglich? #SWESUI #HoppSchwiiz #WM2018 — Marcel Kuchta (@Guggti) 3. Juli 2018

Mit Inbusschlüssel, statt Schweizer Sackmesser: Die besseren haben gewonnen, findet dieser User:

Und manche sehen es pragmatisch:

Hinfallen. Aufstehen. Weiterspielen. Dann werden wir halt #Europameister2020

Dann bitte ENDLICH mit @BreelEmbolo & @DimitriOberlin in der Startelf. #powerduo Dann wird das nämlich auch mal was mit dem Tore schiessen!!!#swesui #HoppSchwiiz — Areolys (@Areolys) 3. Juli 2018

Kleiner Trost: Die Deutschen sind schon in der Vorrunde hinausgeflogen... #SWESUI #HoppSchwiiz — Ralph Sommerer (@ralphsom) 3. Juli 2018

Und bei aller potentiellen Verwechlungsgefahr zwischen der Schweiz und Schweden: Seit heute gibt es einen weiteren Unterschied zwischen den beiden Ländern. Diesen: