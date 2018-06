Fehlbesetzungen, Gegentore, Emotionen: Die Schweizer Erkenntnisse nach dem Serbien-Sieg Das 2:1 gegen die Serben bringt die Schweizer Nationalmannschaft in eine komfortable Ausgangslage. Drei Weisheiten für den weiteren WM-Weg. Christian Brägger, Kaliningrad

Captain Stephan Lichtsteiner im Siegesrausch. (Keystone/Laurent Gillieron)

Die Schweizer halten ihre Versprechen und liefern. Es vergeht kein Moment, in dem Vladimir Petkovic und seine Spieler sich nicht starkreden und mit Nachdruck betonen, wie gross ihr Selbstvertrauen ist, wie gefestigt und gewachsen sie als Mannschaft sind. Der Sieg gegen die Serben erinnert an jenen der WM 2014 in Brasilien gegen Ecuador, als die Schweiz ebenfalls 0:1 hinten lag und am Schluss mit einem Kraftakt und quasi dem Schlusspfiff noch siegte. Dass sie fähig sind zu reagieren, wird vorwiegend grossen Teams zugeschrieben, die kurzfristig vom Kurs abkommen.

Und vielleicht nun auch der Schweiz: Bereits gegen Spanien und Brasilien geriet sie in Rückstand, beide Male kam sie zurück. Nun sagt Petkovic nach dem 2:1 gegen Serbien: «Wir haben in den letzten Jahren eine Siegermentalität entwickelt. Wir zeigen immer eine Reaktion. Das kommt auch daher, dass wir immer den Sieg suchen.» In Zukunft sollte die Schweiz Rückstände aber vermeiden; es kostet viel Aufwand und noch mehr Kraft, ihnen immer wieder nachzurennen; und irgendwann geht es ins Auge.

Vermischung von Sport und Politik

Blerim Dzemaili sagt: «Wir Spieler mussten uns gewisse Dinge im Vorfeld anhören. Für die Leute, die den Krieg selbst erlebt haben, sind die Emotionen noch höher.» Im Spiel gegen die Serben haben sich Politik und Sport dann also doch noch vermischt. Das war im Vorlauf insbesondere auf des Gegners Seite der Fall, bei dem sich unter anderen ranghohe Politiker zur Beziehung zwischen den Serben und Albanern und damit auch zu den Schweizern mit kosovarischen Wurzeln äusserten.

Just jene Schweizer haben nun die Antwort auf dem Platz gegeben, allen voran die beiden Torschützen Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri, die mit den Jubelgesten, dem albanischen Doppeladler, ihre Statements ungefiltert und mit Bildern später auf Instagram platzierten. Das war nicht unbedingt clever und offenbart einen nicht gerade sensiblen Umgang mit einem heiklen Thema, das vorher im Lager der Schweizer mehrheitlich totgeschwiegen wurde. Dass sich aufgestaute Emotionen entladen unter dem Anflug von Adrenalin, ist indes normal. Shaqiri sagte: «Viele Leute wissen, worum es geht.»

Das entscheidende Goal von Xherdan Shaqiri, mit dem die Schweizer den 2:1-Sieg gegen die Serben holen (Bild: Dan Mullan/Getty Images) Die Schweizer Fabian Schär und Stephan Lichtsteiner stossen im Penalty-Raum mit dem serbischen Spieler Aleksandar Mitrovic zusammen (Bild: Matthias Hangst/Getty Images) Xherdan Shaqiri wird gefeiert (Bild: KEYSTONE/Laurent Gillieron) Mittelfeldspieler Xherdan Shaqiri macht die umstrittene Geste des Kosovo-Doppeladlers. (Bild: KEYSTONE/Laurent Gillieron) Xherdan Shaqiri küsst den Rasen nach seinem Goal, das der Schweiz den Sieg brachte (Bild: AP Photo/Antonio Calanni) Serbiens Verteidiger Dusko Tosic (links) und Nikola Milenkovic kämpfen um den Ball mit Nati-Stürmer Haris Seferovic (Bild: KEYSTONE/Laurent Gillieron). Schweizer Fans während des hochspannenden Spiels. (KEYSTONE/Martial Trezzini) Die Trainer der Schweiz und Serbiens, Vladimir Petkovic (links) und Krstajic Mladen (Bild: KEYSTONE/Laurent Gillieron). Granit Xhaka, der das erste Goal für die Schweiz holte, macht die umstrittene Geste ebenfalls (KEYSTONE/Laurent Gillieron) Nun auch ncoh Regen: Spieler Serbiens nach dem Ende der Partie (Bild: AP Photo/Matthias Schrader) Manuel Akanji und Stephan Lichtsteiner (links) freuen sich über den Sieg (Bild: AP Photo/Matthias Schrader) Aufgestellte Schweizer Fans. (Bild: KEYSTONE/Laurent Gillieron) 12 Bilder Die besten Impressionen vom Spiel Schweiz-Serbien

Seferovic eher Fehlbesetzung als Erleuchtung

Vermutlich kommt Petkovic irgendwann nicht mehr darum herum, Shaqiri doch in die Mitte hinter der einzigen Sturmspitze zu beordern. Der Kraftwürfel war selten so gut im Nationalteam wie in diesem 71. Länderspiel, es war eine Freude, ihm zuzusehen: Wie er sich bewegte, wie er das Spiel an sich riss und den Gegner beschäftigte, wie er Lust hatte. Er sagte: «Der Trainer muss das entscheiden. Ich fühle mich auf beiden Positionen wohl.»

Fakt ist, dass Blerim Dzemaili auf diesem Posten zwar zu Chancen kommt, aber diese nicht nutzen kann. Und dass Haris Seferovic vorne derzeit mehr Fehlbesetzung denn Erleuchtung ist. Insbesondere Dzemailis Rolle dürfte für die innere Balance der Schweizer, wenn sie denn auf stärkere Teams trifft, jedoch nicht zu unterschätzen sein.