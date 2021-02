Fussball Rorschacher Daniel Pavlovic spielt fortan für den FC Chiasso Daniel Pavlovic wird die Monate bis zum Saisonende mit den Tessinern in der Challenge League absolvieren.

Bei Chiasso will Daniel Pavlovic nochmals angreifen. Bild: Ralph Ribi

Der 32-jährige Rorschacher, mit Engagements bei den Grasshoppers, in der Serie A für Sampdoria, Crotone sowie Frosinone und in der 2.Bundesliga bei Kaiserslautern, will sich beim Tabellenletzten der Challenge League für höhere Aufgaben empfehlen. Dafür braucht er einen sauberen Formaufbau und regelmässige Einsätze.

Zuletzt war es auch wegen Verletzungen schwierig für den Linksverteidiger. Nach dem Lockdown spielte Pavlovic im vergangenen Sommer kurzzeitig für Lugano, war seither aber vereinslos.

Bis zur U18 beim FC St.Gallen

Pavlovic lief bis zur U18 beim FC St.Gallen auf, ehe er in den Nachwuchs des SC Freiburg wechselte. Als die St.Galler jüngst einen Aussenverteidiger suchten nach dem Ausfall von Miro Muheim, ist es nicht ganz abwegig, dass Sportchef Alain Sutter an den Rorschacher gedacht hat. Selbst wenn dieser nicht wirklich dem Beuteschema der Ostschweizer entspricht.