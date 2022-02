FUSSBALL Geglückter Start in die Rückrunde für die Frauen des FC St.Gallen-Staad Der Tabellenvierte gewinnt in der Super League auswärts gegen Aufsteiger Aarau trotz eines frühen Rückstands 3:1.

Eva Bachmann (rechts) erzielt das Tor zum 3:1 für St.Gallen-Staad. Bild: Marc Schumacher/freshfocus

(tow) Das Heimteam startete offensiv und provozierte so Fehler in der St.Galler Verteidigung. Ein solcher führte bereits nach zweieinhalb Minuten zu einem Eckball, den die Aarauerin Fabia Reinschmidt freistehend zum 1:0 verwertete.

Die Antwort des Tabellenvierten aus der Ostschweiz kam prompt, und so erzielten die St.Gallerinnen nach einer guten Viertelstunde den Ausgleichstreffer. Aarau-Torhüterin Chayenne Voit war machtlos gegen die Flanke von Sarina Heeb, welche von der St.Galler Topskorerin Valeria Iseli zum 1:1 ins verlassene Tor bugsiert wurde.

St.Gallens Assistenztrainer Hansueli Gerig und die Torschützin Valeria Iseli Bild: Marc Schumacher/ Freshfocus

Valeria Iseli trifft und trifft

In der 38. Minute verhinderte die St.Galler-Staad-Torhüterin Fabienne Oertle eine erneute Aarauer Führung durch Julia Pfannschmidt. Somit blieb es zur Pause bei einem Unentschieden.

In der 69. Minute lief Jana Brunner einen Aarauer Konter im entscheidenden Augenblick noch ab. Nur vier Minuten später fiel die Führung für die St.Galler Equipe.

Alessandra de Freitas flankte auf Iseli, die Aarauer Abwehrlinie war nicht auf der Höhe, und Goalie Voit war chancenlos. Es war bereits der siebte Saisontreffer der Stürmerin Iseli, welche diese Saison in Bestform aufläuft.

Trotz des Vorsprungs legte das Gästeteam noch einen Zacken zu, und so erzielten die St.Gallerinnen bereits nach einige Minuten den dritten Treffer an diesem Abend. Neo-Nationalspielerin Eva Bachmann verwertete in der 78. Minute ein weites Zuspiel von Jasmin Colombo gekonnt zum 3:1.

St.Galler Jubel nach dem 3:1 in Aarau Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Comeback von Ardita Iseni nach Kreuzbandriss

Trotz des Rückstands setzten die Aarauerinnen einige Male zum Gegentreffer an, sie blieben jedoch erfolglos. Damit gewann die Truppe von Cheftrainerin Marisa Wunderlin auch den zweiten Saisonvergleich gegen die Aufsteigerinnen aus dem Aargau. Die St.Gallerinnen verteidigten so den vierten Tabellenrang.

Ebenfalls feierte Stürmerin Ardita Iseni nach ihrem Kreuzbandriss im vergangenen Frühling ihr Saisondebüt. Dafür musste Fabienne Oertle erstmals seit Ende Oktober 2021 wieder einen Gegentreffer hinnehmen.

Weiter geht es für das St.Galler Frauenteam am nächsten Samstag im Gründenmoos mit dem Spitzenspiel gegen die Grasshoppers aus Zürich.

Aarau – St.Gallen-Staad 1:3 (1:1)

Schachen, Aarau – 150 Zuschauer.

Tore: 3. F. Reinschmidt 1:0. 16. Iseli 1:1. 73. Iseli 1:2. 78. Bachmann 1:3.

St.Gallen-Staad: Oertle; Colombo, Brunner, Baumann, Batliner; Bernet, Ess (67. De Freitas); Iseli; Li Puma (78. Caputo), Heeb (67. Bischof), Bachmann (78. Iseni).

Bemerkungen: St.Gallen ohne Aeberhard, Böni, Brecht, Hefti, Risch (alle rekonvaleszent) und Ackermann, Wyss (beide U19). – Verwarnungen: 72. Sina Reinschmidt (Foul), 80. Iseni (absichtliches Handspiel).