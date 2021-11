Fussball Der Ostschweizer Roger Stilz wird Geschäftsführer beim Tabellenzweiten der 2. Bundesliga Roger Stilz' Karriere verläuft ungewöhnlich. Seine nächste Station heisst nun Regensburg. Er wechselt vom belgischen Zweitligisten Waasland-Beveren, wo er Sportchef war, nach Bayern.

Der 44-Jährige arbeitet ab Dezember wieder in Deutschland. Bild: FC St.Pauli/Woodwing

Der Ostschweizer Roger Stilz wird ab Anfang Dezember Geschäftsführer der SSV Jahn Regensburg. Das verkündete der Klub gestern Mittag. Die Regensburger ersetzen unter anderem mit Stilz den bisherigen Geschäftsführer Christian Keller, der achteinhalb Jahre im Amt war und nun aus freien Stücken aufhört. Unter anderem deshalb, weil die Nachfolge Kellers, der bisher sowohl den sportlichen Bereich als auch den kaufmännischen verantwortete, mit zwei Personen geregelt wird. Stilz wird dabei für die sportlichen Belange zuständig sein.

Der 44-Jährige sagte im Communiqué der Regensburger: «Ich möchte meinen Teil zu einer erfolgreichen Zukunft beitragen und das Bestehende weiterentwickeln.» Das «Bestehende» bedeutet gegenwärtig auch: Platz zwei in der 2. Bundesliga, nur einen Punkt hinter Leader St.Pauli. Und das mit einem Kader voller vermeintlicher No-Names – und Jan Elvedi, dem Zwillingsbruder des Schweizer Nationalspielers Nico Elvedi.

Master in Germanistik, Co-Trainer beim HSV

Bis Mitte November wird Stilz aber noch seiner Arbeit als Sportchef von Waasland-Beveren nachgehen. Erst im Januar war Stilz zum belgischen Zweitligisten gewechselt, hatte Vereinsstrukturen erneuert und den Berner Marc Schneider als Trainer installiert. Waasland-Beveren ist derzeit Zweiter in der Tabelle. Für Stilz, in Tübach am Bodensee aufgewachsen, ist Regensburg nun die nächste Station einer ungewöhnlichen Karriere. In Goldach lernte er, in Carouge, Kriens, Baden oder Vaduz praktizierte er dann Fussball – auf NLB-Niveau. Stilz ging danach nach Hamburg, wo er sein Germanistikstudium abschloss. Und für Altona 93 auflief und im SC Victoria als Spielertrainer fungierte. In Hamburg leitete er später auch das Nachwuchsleistungszentrum des FC St.Pauli und war Co-Trainer im Hamburger Sportverein. Nun also Regensburg.