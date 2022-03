Fussball Der FC Wil trifft auf St.Gallens Gegner im Cuphalbfinal In der Challenge League spielt Wil am Freitag ab 19.30 Uhr auswärts gegen Yverdon. Der FC St.Gallen wird die Partie mit Interesse verfolgen, tritt er doch am 19. April im Cup-Halbfinal im Stade Municipal an.

In der Auswärtspartie gegen Leader Aarau wartete Wil mit Filip Frei (rechts) mit einer guten Leistung auf, unterlag aber 1:2. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (25. Februar 2022)

Auf dem Weg unter die letzten vier schaltete Yverdon in den Cup-Sechzehntelfinals Wil daheim Mitte September mit 3:0 aus. In der Meisterschaft haben die beiden Kontrahenten vom Freitag gleich viele Punkte ergattert und sind unmittelbar vor dem Tabellenletzten Kriens klassiert.

Trainer in Yverdon ist seit der vierten Runde und einer 0:3-Niederlage des Aufsteigers in Wil Uli Forte, der die Waadtländer stabilisierte. Wil war Fortes erste Station als Profitrainer.

Beim 3:1-Heimsieg am Dienstag gegen Kriens hat der FC Wil den 31. Spieler in dieser Saison eingesetzt. Der Debütant hiess Alen Coric. Mit Ante Coric vom FC Zürich verbindet den 20-Jährigen nur der Familienname. Er wurde bei den Ostschweizern ausgebildet und ist Schweizer.

Der produktivste Trainer des FC Wil war Uli Forte. In 75 Spielen in zwei Saisons lag sein Punktedurchschnitt bei 1,72 in Wil, was genau auch sein aktueller Durchschnitt bei Yverdon in 25 Spielen ist