Fortitudo Gossaus Handballer trotz Blitzrücktritt des Trainers mit drittem Sieg im dritten Spiel Das erste Spiel nach dem überraschenden Rücktritt des Trainers Oliver Roth gestalten die Fürstenländer NLB-Handballer siegreich. Doch die Gossauer mussten am Ende noch zittern.

Fortitudo Gossaus Captain Jonas Mächler sagt: «Ich war sehr positiv überrascht, wie die Mannschaft das Ganze wegsteckte.» Urs Bucher

Fortitudo Gossau bleibt in der NLB-Saison weiterhin unbesiegt. Gegen die Kadetten Espoirs aus Schaffhausen siegen die Fürstenländer 23:22.

Die Ausgangslage vor dem Spiel schien eindeutig. Gossau hatte bisher beide Spiele gewonnen und lag an zweiter Stelle der Tabelle, der Gegner aus Schaffhausen wies genau das Gegenteil vor: zwei Niederlagen und den vorletzten Tabellenplatz. Obwohl die Vorzeichen gut standen, hatten die Fürstenländer auch den Abgang ihres Trainers Oliver Roth – er nannte Meinungsdifferenzen in Fragen der strategischen Planung und Positionierung als Gründe – von unter der Woche zu verdauen. «Ich war sehr positiv überrascht, wie die Mannschaft das Ganze wegsteckte», sagte Captain Jonas Mächler nach dem Spiel dazu.

«Wir wollten René Ulmer in seiner neuen Funktion möglichst unterstützen und mussten deshalb funktionieren.»

Zwischensprint vor der Pause

Obwohl keine Zeit für Anpassungen blieb, zeigte das Team des vom Assistenten beförderten Ulmer eine fokussierte Leistung und übernahm von Beginn weg die Führung. Diese musste es trotz einiger zwischenzeitlicher Unentschieden nicht mehr abgeben. Dies, obwohl die Partie ausgeglichen war. Während der ersten Halbzeit führten die St.Galler meist mit lediglich einem bis zwei Toren, in der zweiten vermochten sie den Abstand auf beruhigenden drei bis vier Toren Vorsprung halten.

Die Entscheidung führten die letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit herbei. In diesen zogen die Gossauer von 10:10 mit vier Treffern in Folge auf 14:10 davon. «Die Vier-Tore-Führung zur Pause gab uns Selbstvertrauen für die zweite Halbzeit», sagte Mächler. So rettete Fortitudo dank einer soliden Leistung und eines immer besser aufspielenden Torhüters Gabor Busa den Vorsprung trotz ausgeglichenen Spiels über die Runden. Retten deshalb, weil Gossau zum Schluss die jungen Schaffhauser doch noch aufschliessen lassen musste. Zuzuschreiben war dies der Tatsache, dass die St.Galler in den letzten zwölf Minuten der Partie nur noch einen einzigen Treffer zu verzeichnen hatten.