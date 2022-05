Schwingen Arnold Forrer im Pech, Daniel Bösch meldet sich nach schwerer Zeit zurück Daniel Bösch zeigt sich nach seiner Krankheit erstmals wieder. Arnold Forrer verpasst seinen 148. Kranz denkbar knapp.

Den Kranz knapp verpasst: Arnold Forrer. Bild: Benjamin Manser

Die schönste Geschichte am Rande des St.Galler Kantonalfests in Wil schrieb Daniel Bösch. Der Toggenburger Unspunnensieger zeigte sich erstmals nach seiner schweren Erkrankung wieder in der Öffentlichkeit. Er befinde sich weiter auf dem Weg zur vollständigen Genesung, so Bösch, der wohl der gefragteste Mann des Tages war. Sichtlich spürbar war die Freude in der Schwingerfamilie über seine Rückkehr.

Der Rahmen hierfür hätte kaum passender sein können, ist Bösch doch mit acht Erfolgen – gemeinsam mit Jakob Woodtli – der Rekordsieger des St.Galler Kantonalschwingfests. Zudem war sein Schwingklub Wil der organisierende Verein des Anlasses. Deshalb freute er sich besonders über die sechs Kränze «seiner» Schwinger, die er als Technischer Leiter lange betreut hatte. «Das müssen wir feiern», sagte Bösch.

Forrers perfekter Start liess aufhorchen

Ebenfalls ein Comeback feierte Schwingerkönig Arnold Forrer – jedoch auf dem Schwingplatz. Der 43-Jährige kehrte nach einer kleineren Knieblessur ins Sägemehl zurück. Und was er dort zeigte, war bemerkenswert. Im Anschwingen bezwang er die beiden Teilverbandskranzer Roman Hochholdinger und Janic Voggensperger. Nach dem perfekten Start und einem Spitzenplatz wurde dem Toggenburger dann Samir Leuppi zugeteilt, der an diesem Tag eine Nummer zu gross war. Nach dem Mittag stellte er gegen Remo Ackermann den Gang und fügte seinem Notenblatt nochmals zwei Siege hinzu, gegen Urs Schäppi und Simon Winzeler. Doch das Glück war an diesem Tag nicht auf der Seite Forrers. Am Ende verpasste er seine 148. Kranzauszeichnung um einen Viertelpunkt. Mit seinem Auftritt dürfte Forrer dennoch zufrieden sein. Sein Ziel, 150 Kränze, war auch schon in weiterer Ferne. Bleibt der Toggenburger von grösseren Verletzungen verschont, ist diese Marke nicht utopisch.

Wenn es nach Stefan Burkhalter ginge, dürfte das Alter wohl das kleinste Hindernis sein für Forrers Vorhaben. Schliesslich erkämpfte sich der Thurgauer Routinier vor einer Woche am Zürcher Kantonalen in Ossingen den 110. Kranz seiner Karriere – und das notabene im Alter von fast 48 Jahren. So gesehen hätte Forrer immer noch knapp fünf Jahre Zeit. (ibr)