Hamilton feiert 72. GP-Sieg – Wieder sechs WM-Punkte für Sauber dank Charles Leclerc Lewis Hamilton, der sich vor zwei Wochen zum fünften Mal als Weltmeister feiern lassen durfte, kam im Grand Prix von Brasilien zu einem glücklichen Sieg. Sauber befindet sich weiter im Aufwind. Mario Casanova, SDA

Grund zum Feiern: Mercedes-Pilot Lewis Hamilton. (Bild: Andre Penner/AP (Sao Paulo, 11. November 2018))

Lewis Hamilton, der sich vor zwei Wochen zum fünften Mal als Weltmeister feiern lassen durfte, kam im Grand Prix von Brasilien zu einem glücklichen Sieg.

Der 72. Triumph war auch eine Premiere für den aus der Pole-Position aus gestarteten Hamilton: Erstmals konnte der 33-jährige Brite nach dem vorzeitigen Titelgewinn das nächste Rennen für sich entscheiden.

Doch es brauchte Schützenhilfe in Form eines Missgeschickes des führenden Max Verstappen im Red Bull-Renault. Der Niederländer verpasste seinen sechsten GP-Sieg, weil er beim Überrunden mit dem sich heftig wehrenden Esteban Ocon kollidierte und sich gedreht hatte. Nach einer Aufholjagd kam Verstappen nur noch bis auf 1,469 heran.



Es war ein zu diesem Zeitpunkt unnötiges Manöver im Senna-S, weil der 21-jährige und oft ungestüme Verstappen noch genug Zeit gehabt hätte, den ein Jahr älteren Franzosen zu überholen. Die Szene aus der 44. von 72 Runden gab noch lange zu reden. Ocon wurde mit einer Stop-and-Go-Strafe von 10 Sekunden belegt, weil er sich gemäss Rennkommissären nicht hätte wehren dürfen. «Ich kann mich doch nicht in Luft auslösen», sagte Ocon.



Auch gegen Verstappen wurde eine Untersuchung eingeleitet, weil er sich nicht nur verbal ("So ein Idiot») wehrte, sondern nach dem Rennen im Parc Fermé auch handgreiflich geworden ist, wie TV-Aufnahmen von «canal+» beweisen. Das verstösst gegen Artikel 12.1.1.c im Verhaltenskodex des Weltverbandes. Drei Stunden später das etwas seltsame Urteil: Verstappen muss in den nächsten sechs Monaten zwei Tage öffentlichkeitswirksame Arbeit unter Aufsicht des Weltverbandes FIA verrichten. Zum Beispiel, sich als Renninstruktor für den Nachwuchs zur Verfügung zu stellen.



Ferrari chancenlos

Dritter im Rennen wurde in seinem 150. und zweitletzten Rennen für Ferrari der nächstjährige Sauber-Fahrer Kimi Räikkönen. Dessen Teamkollege und Vorjahressieger Sebastian Vettel beendete das Rennen in São Paulo im sechsten Rang. Der Deutsche war am Samstag mit 25'000 Euro gebüsst worden, weil er beim Wiegen den Motor nicht abstellte und die Waage demoliert hatte.

Das Ferrari-Duo war nie in der Lage, in der Team-Wertung das Unmögliche noch zu schaffen und Mercedes abzufangen. Die Silberpfeile gewannen zum 5. Mal in Serie die Konstrukteurswertung.

Sauber weiter im Aufwind

In dieser Wertung hat das Hinwiler Team Alfa Romeo Sauber-Ferrari seinen 8. Platz gegenüber Toro Rosso-Honda weiter gefestigt. Zum 13. Mal in diesem Jahr fuhr mindestens ein Fahrer in die Punkteränge: Charles Leclerc beendete ein fehlerfreies Rennen im 7. Rang und hat nun schon 33 WM-Punkte auf seinem Konto.

Kein Glück hatte Marcus Ericsson, der mit Startplatz 6 das beste Qualifying-Ergebnis für Sauber seit November 2013 (4. Hülkenberg in Austin) erzielt hatte. Schon nach dem Start verlor er nach Berührungen mit den Haas-Fahrern Romain Grosjean und Kevin Magnussen einige Aerodynamik-Teile und gab das Rennen nach 21 Runden und einem Dreher auf.

Vor dem letzten Rennen in zwei Wochen in Abu Dhabi hat Sauber neun Punkte Vorsprung auf Toro Rosso (42:33), liegt aber nur noch sechs Zähler hinter Racing Point Force India-Mercedes zurück. Würden die Zürcher Oberländer die Briten sensationell noch überholen können, würden Ende Jahr vier zusätzliche Millionen Franken aus dem Bonustopf in die Sauber-Kasse fliessen.