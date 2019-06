Der Präsident und die Macht: Mindestens vier Jahre Gianni Infantino folgen

Das Glanzresultat ist Gianni Infantino gewiss. Bei der Präsidentenwahl am Mittwoch am Fifa-Kongress in Paris darf der 49-Jährige mit einer Zustimmungsrate rechnen, wie sie nur in autokratisch geführten Ländern üblich ist. Oder in Sportverbänden. Die (Fussball-)Welt steht hinter ihm.