Zwei Perspektiven Der FCSG besiegt Wil 1:0 – zwei Sportredaktoren haben das Testspiel mitverfolgt und schildern es aus dem St.Galler und Wiler Blickwinkel Fabian Schubert erzielt spät den einzigen Treffer der zweitletzten Testpartie. Wir schildern das Spiel aus dem St.Galler und Wiler Blickwinkel. Und: Während die Äbtestädter noch einen Akteur verpflichten wollen, möchte St.Gallen noch deren zwei.

Julian von Moos vom FC St.Gallen gegen Nils Reichmuth. Michel Canonica / TAGBLATT

Zuerst die St.Galler Sicht

Die für den FC St.Gallen beste Nachricht jüngster Ereignisse kam quasi im Halbschlaf. Lawrence Ati Zigi war am Dienstagabend mit Ghana am Afrika-Cup schuld- und einsatzlos in der Vorrunde hängen geblieben nach dem 2:3 gegen die Komoren. Wahrlich kein Ruhmesblatt für die ziemlich stolze Fussballnation.

Dafür können die Ostschweizer in der Rückrunde nun gänzlich auf die Dienste ihres Stammtorhüters zählen; Zigi wird am Montag im Training zurückerwartet. Auch deswegen hat man Testgoalie Nicolas Tié abgesagt und zum Stammklub Vitória Guimarães entlassen.

Nichtsdestotrotz geht die Arbeit für die Mannschaft von Peter Zeidler weiter. Im Test gegen Wil wurde offensichtlich: Sie ist längst nicht beendet. Der FC St.Gallen tat sich lange Zeit schwer gegen den Tieferklassigen. In der ersten Halbzeit hatten Chancen Seltenheitswert. Dies, obwohl der Trainer eine gute Startformation auf den Kunstrasen beordert hatte in einem 4-4-2, das der Defensive Stabilität und Widerstandskraft verlieh.

Die beste Möglichkeit besass noch Kwadwo Duah in der 36.Minute. Er schoss neben das Tor, während zwölf St.Galler Ersatzspieler an der Seitenlinie versuchten, der Kälte zu trotzen. Aktivposten bis zur Pause gab es wenige, immerhin wussten Julian von Moos im rechten Mittelfeld, Leoniads Stergiou im Abwehrzentrum und Isaac Schmidt als Linksverteidiger zu überzeugen.

Neuer Anzug in der zweiten Halbzeit

Für die zweiten 45 Minuten brachte Zeidler einen komplett neuen Anzug. Dieser hatte schnell Zugriff und brachte bedeutend mehr Gefahr vors Wiler Tor. Basil Stillhart mit dem Kopf und Fabian Schubert mit dem linken Fuss kamen früh zu richtig guten Chancen. Und spätestens beim Lattentreffer von Stillhart in der 59.Minute und der Grosschance von Jérémy Guillemenot wenige Zeigerumdrehungen später hätte das Führungstor fallen müssen.

Kalte Angelegenheit für die Ersatzspieler. Michel Canonica / TAGBLATT

Es sollte kurz vor Beginn der Schlussviertelstunde ebenfalls nicht sein, als Guillemenot einen grosszügig gepfiffenen Elfmeter herausholte – und gleich selbst an Torhüter Nils de Mol scheiterte. Danach riss der Faden, ehe Fabian Schubert doch noch seinen obligaten Treffer in der Vorbereitung erzielte.

Bislang hatte der österreichische Stürmer bereits gegen Winterthur und Altach getroffen. Gegen Wil war er nun fünf Minuten vor Spielende nach einem schönen Angriff über Tim Staubli und Guillemenot mit einem harten Abschluss erfolgreich. Es war der verdiente Siegtreffer in einem Test, in dem der FC St.Gallen vor allem resultatmässig Zuversicht tankte für die letzte Etappe bis zum Lausanne-Spiel, selbst wenn er längst nicht als Einheit auftrat.

Zeidler sagte:

«Es geht auch um Ergebnisse. Wir haben gegen gute Wiler zu Null gespielt, das ist etwas wert. Wenngleich mir unsere Körpersprache und Konteranfälligkeit in der zweiten Halbzeit nicht so gefielen.»

Nicht mehr mit den St.Gallern trainiert Idriz Voca, seine Testphase ist abgeschlossen. Zeidler sagte, es sei offen, was mit dem Mittelfeldspieler passiere, ein Entscheid folge sehr zeitnah. Ganz gewiss wird es laut dem Trainer bis zum Rückrundenstart noch zwei Zuzüge geben.

Und nun die Wiler Sicht

Trainer unter sich: Brunello Iacopetta (links) mit Peter Zeidler. Michel Canonica / TAGBLATT

Nach einem Unentschieden gegen die Grasshoppers und einem deutlichen Sieg gegen Dornbirn aus der zweithöchsten Liga Österreichs nun die erste Niederlage in dieser Vorbereitung für den FC Wil. Eine, die zwar spät zu Stande kam, aber das Geschehen korrekt spiegelte. Die Kantonshauptstädter hatten sich in der zweiten Halbzeit ein deutliches Chancenplus erspielt. Ein starker Wiler Goalie Nils de Mol – er kam nach einer Verletzung zum zweiten Testspiel-Teilzeiteinsatz diesen Winter – hielt aber lange und gut die Null.

Dass dies so war, freute Trainer Brunello Iacopetta. Denn ein spezielles Augenmerk war in den vergangenen Tagen auf das Abwehrverhalten gelegt worden. Und dabei vor allem, bei langen Bällen sicher zu stehen. Tatsächlich liessen die Wiler gegen den oberklassigen Gegner diesbezüglich nur wenig zu.

Sie planen übrigens in Sachen Abwehr einen Zuzug zu tätigen. Es dürfte sich um den 21-jährigen schweizerisch-türkischen Doppelbürger Emir Tonbul handeln, der zuletzt in der zweiten Mannschaft der New York Red Bulls wirkte und aktuell vereinslos ist. Einst hatte er dem Nachwuchs der Grasshoppers angehört. Gegen Dornbirn und St.Gallen kam er je zu einem Teileinsatz. Weitere Zuzüge sind, zumindest was die Verteidigung angeht, nicht geplant, ausser es kommen noch Spieler abhanden. Und das, obwohl Wil im Herbst mit 35 Gegentoren die zweitschlechteste Abwehr der Liga gestellt hatte.

Neuzugang Touré vergibt den Führungstreffer

Zum ersten Mal seit Iacopettas Ankunft im November blieb sein Team ein ganzes Spiel ohne Torerfolg. Der bis anhin einzige Winter-Neuzugang hätte dies fast geändert. Die 21-jährige Offensivkraft Yannick Touré, von den Young Boys ausgeliehen, kam gegen St.Gallen zu einem gut 75-minütigen Einsatz. Kurz vor der Auswechslung war er einem Tor nahe, reüssierte aber nicht. Es war ein couragierter Auftritt, ohne viel zu bewirken.

Thody Elie Youan vom FC St.Gallen gegen Josias Lukembila. Michel Canonica / TAGBLATT

Ganz grundsätzlich sind es anspruchsvolle Tage auf dem Bergholz. Dies, weil zahlreiche Spieler krank fehlen. Gegen Dornbirn waren es sieben, gegen St.Gallen gar acht. Alles Coronafälle? Mitnichten. Bei nur einem der acht Akteure – der Namen wird nicht kommuniziert – ergab der PCR-Test ein positives Ergebnis. Bei allen anderen war es laut FC Wil negativ.

Das brachte mit sich, dass Übungsleiter Iacopetta im vorletzten Testspiel improvisieren musste, da ihm praktisch keine nominellen Mittelfeldspieler zur Verfügung standen. Den Wiler Trainer hatte es ebenfalls erwischt. Wie bei den meisten Spielern war auch bei ihm das Ergebnis beim Coronatest negativ. Wegen einer Grippe hatte er am vergangenen Samstag gegen Dornbirn Forfait geben müssen. Assistent Burim Kukeli war zum ersten Mal als Haupttrainer an der Seitenlinie gestanden.

Gegen St.Gallen war Iacopetta wieder zugegen. Trotz der späten Niederlage gegen den Super-League-Achten scheinen die Wiler auf einem ansprechenden Weg hinsichtlich der Challenge-League-Rückrunde. Gegen die beiden oberklassigen Teams aus Zürich und St.Gallen haben sie jeweils ansprechend mitgehalten.