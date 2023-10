zusammenfassung Grosse Enttäuschung: Blasse St.Galler verlieren in Yverdon verdient mit 0:1 Der FC St.Gallen kann nicht an den Sieg gegen YB anknüpfen. Er verliert gegen Yverdon-Sport sang- und klanglos mit 0:1. Für die Hausherren ist es nach dem Sieg gegen den FC Basel nun der zweite Vollerfolg im zweiten Spiel im heimischen Stade Municipal. Heimstarke Teams liegen den St.Gallern gar nicht – das Warten auf den ersten Auswärtssieg geht weiter. Die Zusammenfassung und der Liveticker zum Nachlesen.

Der in der Nachspielzeit schliesslich vom Platz gestellte Zanotti grätscht gegen Aimen Mahious, den einzigen Torschützen. Bild: Valentin Flaurand, Keystone

Der Sonntagnachmittag lässt sich sehen im Stade Municipal: Wolkenloses Yverdon, gut gefüllte Ränge, Grünweiss, soweit das Auge reicht. Das Heimteam schlägt daraus Profit und besiegt den über 90 Minuten niemals wirklich gefährlichen FC St.Gallen.

Vor allem die Ostschweizer Offensive enttäuscht auf ganzer Linie. Weder Schubert, der nach vielen Joker-Einsätzen von Anfang an spielt, noch von Moos schaffen es, vor dem Waadtländer Tor wirklich gefährlich zu werden. Im Unterschied zum YB-Spiel unter der Woche können auch die eingewechselten Offensivkräfte nichts daran ändern.

Yverdon ist parater

Bereits in den ersten Minuten ist Yverdon-Sport wacher. Die Westschweizer schaffen es, den FCSG mit ihrem schnellen Umschaltspiel zu überraschen. Das Pressing der St.Galler funktioniert nie wirklich, selbst in der aus Ostschweizer Sicht besten Phase nach der Pause verliert Yverdon niemals den Zugriff aufs Spiel.

Bei den St.Gallern fällt vor allem Zigi auf. Er hält wiederholt stark und geht in der Nachspielzeit nach einem misslungenen Eckball, für den er vorgerückt ist, sogar im Mittelfeld in die Zweikämpfe. Sonst bleiben die Espen unauffällig. Das Spiel hat mit Yverdon einen verdienten Sieger. Die gelb-rote Karte von Zanotti in der Nachspielzeit passt zum ungenügenden Auftritt der St.Galler.