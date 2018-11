Zeidlers Umstellungen, massig Pyros und ein Eigentor: St.Gallen entführt drei Punkte aus dem Sittener Tourbillon Dem FC St.Gallen gelingt die Revanche für die Cupniederlage gegen Sion. Die Ostschweizer bezwingen die Walliser auswärts mit 1:0. Das Team von Peter Zeidler zeigt einen engagierten Auftritt, lässt aber viel zu viele Chancen aus. Daniel Walt

Aufmunterung von der Bank: Silvan Hefti klatscht mit Trainer Peter Zeidler ab. (Bild: Keystone)

Das Tor

32. Minute, 0:1, Neitzke (Eigentor): Ein Corner steht am Ursprung der St.Galler Führung. Sion-Spieler André Neitzke lenkt den Ball im Zentrum unglücklich ins eigene Tor ab, nachdem Goalie Fickentscher das Leder verpasst hat.

Die Spiel-Analyse

Beim FC St.Gallen blieb nach der Cuppleite gegen denselben Gegner am Donnerstag fast kein Stein auf dem anderen: Cheftrainer Peter Zeidler schickte zu Spielbeginn mit Wittwer, Wiss, Tschernegg, Kräuchi, Manneh und Tafer gleich sechs Akteure auf den Platz, die vor drei Tagen entweder gar nicht oder nur für ein paar Minuten zum Einsatz gekommen waren. Auf der Bank fanden sich Ashimeru, Mosevich, Buess, Barnetta und Kutesa wieder. Kchouk schaffte es nicht einmal ins Aufgebot – genauso wie Lüchinger und Ben Khalifa.

Der FC St.Gallen spielte in der Folge eine über weite Strecken überzeugende erste Halbzeit. Die Ostschweizer kontrollierten vor 9200 Zuschauern die Partie, standen hoch und versuchten die Walliser Defensive immer wieder mit Zuspielen in die Tiefe zu überlisten. Die Hausherren ihrerseits überliessen den St.Gallern über weite Strecken das Kommando – derart, dass das Heimpublikum die Darbietung der Sittener immer wieder mit Pfiffen quittierte. Das Wenige, das aufs Tor der St.Galler kam, wurde zur sicheren Beute von Goalie Stojanovic. Die 1:0-Pausenführung der Gäste durch ein Eigentor von André Neitzke war zwar glücklich, aber aufgrund des Gezeigten eben auch nicht gestohlen. Insbesondere auch deswegen, weil der starke Kekuta Manneh kurz vor dem Pausenpfiff sogar beinahe auf 2:0 erhöht hätte.

In der zweiten Halbzeit intensivierte das Heimteam seine Offensivbemühungen sichtlich. Eine Hereingabe von der rechten Seite hätte beinahe zum Ausgleich geführt. Die St.Galler ihrerseits fanden mit zunehmender Spieldauer immer mehr Raum für Gegenstösse vor, sie liessen aber mehrere Grosschancen ungenutzt. So mussten sie bis zur letzten Minute um den Sieg zittern, auch weil Tranquillo Barnetta kurz vor Abpfiff nur den Pfosten traf.

Der Beste

Eigentlich Kekuta Manneh. Er brachte mit seiner Schnelligkeit viel Zug nach vorne und holte den Corner heraus, der zum 1:0 für St.Gallen führte. Das grosse Aber: Manneh vergab mehrere Topchancen. Deshalb fällt unsere Wahl auf Ex-Sion-Spieler Vincent Sierro. Er war einmal mehr die prägende Figur in St.Gallens Mittelfeld und behielt auch in hektischen Situationen die Ruhe. Stark war des Weiteren auch Alain Wiss.

Der Schlechteste

Axel Bakayoko. Der Angreifer, von Peter Zeidler zum Aussenverteidiger umfunktioniert, überzeugte auch im Tourbillon nicht. Teils stand er zu weit weg von seinem Gegenspieler, teils wirkte er fahrig und fehlerhaft in der Vorwärtsbewegung. In der zweiten Halbzeit steigerte er sich dann allerdings.

Der Aufreger: Pyros während fast 90 Minuten

Gastspiele des FC St.Gallen in Sion sind in Fankreisen der Espen legendär: lange, bierselige Zugfahrten, Fendant und Raclette am Zielort – und jede Menge Pyros am Spiel. In keinem anderen Stadion der Schweiz zünden die FCSG-Anhänger derart massiv wie im Tourbillon. Diesen Sonntag begann der verbotene, aber in Fankreisen beliebte Feuerzauber schon lange vor der Partie. Und er setzte sich beim Einlaufen der Equipen fort:

Auch während des Spiels wurden im St.Galler Fansektor immer wieder Leuchtfackeln gezündet, und irgendwann zogen auch die Heimfans nach. Jegliche Aufforderungen des Speakers, das doch zu unterlassen, wurden geflissentlich ignoriert. Unsere Frage an den Sion-Präsidenten: Wie wäre es mit etwas schärferen Eingangskontrollen, Monsieur Constantin?

Etwas Positives am Rande: Die St.Galler Anhänger blieben vor Anpfiff während der Schweigeminute für den verstorbenen langjährigen Sion-Speaker Michel Schmid absolut ruhig. Eigentlich bedenklich, dass dies überhaupt lobend erwähnt werden muss und dass ein solches Verhalten in den Stadien dieser Welt längst nicht selbstverständlich ist.

Die Geschichte rund ums Spiel: Zeidler ist zurück

«Bienvenue Peter!», «Bonjour Peter!» Nicht jeder Trainer wird an seiner ehemaligen Wirkungsstätte so herzlich empfangen, wie dies am Sonntag bei Peter Zeidler der Fall war. Der Deutsche trainierte Sion vom Sommer 2016 bis zum Frühjahr 2017 und war im Wallis sehr beliebt. Seine Entlassung durch Trainerschreck Christian Constantin verstand damals fast niemand. Das zeigte sich nun bei Zeidlers Rückkehr ins Tourbillon: Die Walliser Anhänger schätzen den 56-jährigen Übungsleiter der Espen nach wie vor. Und sie gaben ihm das auch zu verstehen.

Von Sion via Sochaux zum FC St.Gallen: Peter Zeidler. (Bild: Keystone)

Einer hingegen wurde mit Rückkehrer Zeidler nicht so richtig warm: Marco Otero, geschasster früherer Chef des FCSG-Nachwuchsprojektes Future Champs Ostschweiz und seit kurzem zweiter Assistenztrainer von Murat Yakin bei Sion. Otero und Zeidler gerieten bei einer umstrittenen Szene in der ersten Halbzeit verbal aneinander.

Die Reaktionen

Tranquillo Barnetta, Mittelfeldspieler des FC St.Gallen: «Wir haben diverse Chancen nicht genutzt und müssen uns vorwerfen, das Spiel nicht früher entschieden zu haben. Der wichtigere Sieg als am Donnerstag im Cup ist das heute nicht. Wir wären sehr, sehr gerne weitergekommen im Cup. Wenigstens ist es uns jetzt gelungen, Sion in der Meisterschaft auf Distanz zu halten.»

Peter Zeidler, Trainer FC St.Gallen: «Ich hätte den Sieg im Cup-Achtelfinal vorgezogen, bin aber natürlich sehr zufrieden mit unserem heutigen Auftritt. In der zweiten Halbzeit spielten wir vermehrt auf Konter und hätten ein zweites oder drittes Tor erzielen müssen. Gleichzeitig hatten wir bei einigen Chancen von Sion auch das Glück auf unserer Seite. »

Murat Yakin, Trainer FC Sion: «Es ist sehr ärgerlich, dass wir aus Eigenverschulden in Rückstand geraten sind. Mit diesem Eigentor haben wir uns wirklich ein Ei gelegt, und gerade unsere erfahrenen Spieler Fickentscher und Neitzke haben in dieser Szene unglücklich ausgesehen. Es war klar, dass nach dem Cupfight über 120 Minuten heute jene Mannschaft im Vorteil sein würde, welcher der erste Treffer gelingt. Organisatorisch hat bei uns eigentlich alles gestimmt, es ist uns allerdings nicht gelungen, genügend Druck im Sechzehner zu machen. Wenn bei uns pro Spiel nur drei, vier Akteure in Topform sind, reicht das einfach nicht für unsere Verhältnisse.»

