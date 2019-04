Nach Unentschieden zwischen Basel und GC: YB ist Schweizer Meister Die Young Boys sind zum zweiten Mal in Folge und zum 13. Mal in ihrer Klubgeschichte Schweizer Meister. Die Entscheidung fiel, weil Basel gegen die Grasshoppers nur zu einem 0:0 kam.

YB feiert den zweiten Meistertitel in Folge. (Bild: KEY)

(sda) Noch bevor sie am Sonntag im Letzigrund gegen den FC Zürich ihr Spiel der 29. Runde austragen, können die Young Boys in der Tabelle nicht mehr eingeholt werden. Sie erringen den Meistertitel also sieben Runden vor Schluss. Derart früh stand in der 2003 eingeführten Super League nur der FC Basel als Meister fest, und zwar am Ende der Saison 2016/17.