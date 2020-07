«Wir haben wieder etwas Glück benötigt»: Der FC St.Gallen gewinnt dank Demirovic-Doppelpack gegen Sion und bleibt an der Tabellenspitze Der FC St.Gallen bezwingt Sion mit 2:1. Nach längerer Durststrecke ist es Stürmer Ermedin Demirovic, der die St.Galler mit zwei Toren zum Sieg schiesst. Damit verteidigen die Espen die Tabellenführung und liegen weiterhin zwei Punkte vor Verfolger YB.

Der FC St.Gallen gewinnt gegen Sion und bleibt im Meisterrennen auf Kurs. Bild: Keystone

Die Tore

1:0, 12. Minute, Ermedin Demirovic: Viktor Ruiz tritt den Eckball – den bereits vierten für die St.Galler in dieser Partie – dieser gelangt via Jérémy Guillemenot zu Demirovic, der am rechten Pfosten nur noch einzuschieben braucht.

2:0, 19. Minute, Ermedin Demirovic: Nach einer Flanke von Lukas Görtler köpft Demirovic den Ball zuerst an die Latte, nimmt aber gleich noch einen Anlauf: Sein zweiter Kopfball findet den Weg ins Tor.

2:1, 22. Minute, Baltazar: Itaitinga läuft allen St.Gallern davon und legt im Strafraum, kurz vor dem herauseilenden Lawrence Ati Zigi, auf Baltazar auf. Dieser schiebt den Ball über die Torlinie.

Die Spiel-Analyse

Der Anpfiff ist keine 30 Sekunden verstummt, da testet FCSG-Stürmer Cedric Itten bereits ein erstes Mal Sion-Goalie Kevin Fickentscher. Es sollte ein Vorgeschmack auf das sein, was die 750 Zuschauer im Kybunpark in den ersten 20 Minuten am Laufband zu sehen bekommen. Ein FC St. Gallen, der das Zepter in die Hand nimmt, vorwärts drängt und aus jeder erdenklichen Position den Abschluss sucht. Nach rund vier Minuten gelingt es Miro Muheim beinahe, das Heimteam in Führung zu bringen. Sein Distanzschuss knallt jedoch knapp neben dem Tor an die Bande.

9 Bilder 9 Bilder Bild: Michel Canonica

Lange dauert es nicht, bis die St.Galler die Früchte ihres eindrucksvollen Auftritts ernten können. In der 11. Minute trifft Ermedin Demirovic zum 1:0. Letztmals traf der Stürmer noch vor dem Lockdown. Und zwar am 26. Januar 2020 im Heimspiel gegen Lugano. Und es scheint, als habe Demirovic nach sieben Partien ohne Tor Nachholbedarf. Nur sieben Minuten nach seinem ersten Goal doppelt er nach und erhöht auf 2:0.

Das Kopfball-Tor von Ermedin Demirovic zum 2:0.

Doch der Zwei-Tore-Vorsprung ist nicht von Dauer. Nur drei Minuten später erzielt Baltazar den Ausgleich für die Gäste. In der Folge kommen die abstiegsbedrohten Walliser besser ins Spiel und vermehrt zu Torchancen. Mehrmals muss St.Gallens Torhüter Lawrence Ati Zigi eingreifen und seine Mannschaft vor dem Ausgleich bewahren. Doch auch sein Gegenüber, Kevin Fickentscher, steht immer wieder im Fokus: Die Ostschweizer haben nämlich nach dem Anschlusstreffer der Walliser wieder den Vorwärtsgang eingelegt und erhöhen den Druck auf den Gegner. Ein drittes Tor will aber bis zum Pausenpfiff nicht mehr fallen.

Nach der Pause versuchen die Espen gleich wieder, das Spiel zu bestimmen. Doch Sion hält dagegen. In der 57. Minute trifft Roberts Uldrikis ins Tor, da er jedoch aus einer Abseitsstellung gestartet ist, wird der Treffer nicht gezählt. St.Gallen gelingt es nicht, das Spiel frühzeitig für sich zu entscheiden.

In der 61. Minute ist der Arbeitstag für Doppeltorschütze Ermedin Demirovic und Viktor Ruiz vorbei. Trainer Peter Zeidler bringt mit Axel Bakayoko und Andre Ribeiro frische Energie. Weil die Sonne vom Himmel brennt und das Thermometer heisse 27 Grad anzeigt, werden zwei Trinkpausen eingelegt.



Instruktionen von Trainer Peter Zeidler während einer Trinkpause. Bild: Keystone

Sion ist in der zweiten Halbzeit deutlich aktiver als noch in der ersten und sorgt immer wieder für Torgefahr vor dem St.Galler Goal. Einmal mehr verdanken es die Ostschweizer ihrem Torhüter, dass sie nach wie vor in Führung liegen. Bei den St.Gallern scheint die Luft etwas draussen. Sie haben zunehmend Mühe, ihr Spiel aufzuziehen, wirken unaufmerksamer. Die Stimmung auf dem Platz und auf der Tribüne wird immer aufgeladener. Fouls häufen sich. In der Schlussphase zückt Schiedsrichter Jaccottet drei Mal die gelbe Karte: Baltazar, Yassin Fortune und Vincent Rüfli werden verwarnt.

«Drabliibe» tönt es von den Fans auf den Rängen. Die Anspannung in der Schlussphase ist spürbar. Denn YB liegt gegen Lugano ebenfalls vorne. Ein St.Galler Sieg ist Pflicht. Ein bisschen erinnert die Partie an den 2:1-Zittersieg in Neuenburg von vergangenen Mittwoch. Ein drittes St.Galler Tor würde die Nerven beruhigen. Doch dann fällt zum Glück der sehnlichst erwartete Schlusspfiff. Tabellenführung erfolgreich verteidigt!

Der FC St.Gallen grüsst weiterhin von der Tabellenspitze – Ermedin Demirovic und Betim Fazliji feiern den Sieg gegen Sion. Bild: Keystone

Der Beste

Er schiesst den FC St.Gallen gegen Sion zum Sieg: Ermedin Demirovic. Bild: Keystone

Ermedin Demirovic beendet gegen Sion mit zwei Treffern seine Durststrecke. In den vergangenen Spielen seit dem Corona-Re-Start ist der 22-Jährige nie so richtig ins Spiel gekommen. Sein Sturm-Partner Cedric Itten war immer präsenter auf dem Platz. Gegen Sion spielte Demirovic eine starke Partie und sorgte für viel Druck vor dem gegnerischen Tor. Nach Itten (13 Tore) ist Demirovic mit nun 11 Treffern St.Gallens zweitbester Torschütze.

Auch Miro Muheim gehört an diesem Nachmittag zu den Besten. Er zeigt einen ganz starken Auftritt – vom Stellungsspiel über die Technik bis zum kreativen Offensivspiel. Es fehlt nur das Tor – das er zweimal knapp verfehlt.

Der Schlechteste

Jérémy Guillemenot fällt zwar nicht völlig ab, findet aber – wie schon öfter – nicht die gleiche Bindung zum Spiel wie die anderen St. Galler. In der Pause ersetzt ihn Trainer Peter Zeidler ihn durch Vincent Rüfli.

Der Aufreger

In der 11. Minute kassierte Sions Jean Ruiz die gelbe Karte, weil er gegen seinen Namensvetter Victor Ruiz das Bein zu hoch nahm. Kurz vor der Pause fiel der Walliser erneut wegen eines taktischen Foulspiels auf. Dieses Mal gegen Lukas Görtler. Schiedsrichter Adrien Jaccottet verzichtete darauf, Ruiz ein zweites Mal die gelbe Karte zu zeigen und ihn damit vom Platz zu stellen. Ein umstrittener Entscheid. Sion-Trainer Paolo Tramezzani wollte offenbar kein Risiko eingehen und wechselte Jean Ruiz in der Pause aus.

Umstrittene Szene: Jean Ruiz' Foul an Lukas Görtler. Bild: Freshfocus

Die Reaktionen

FCSG-Trainer Peter Zeidler. Bild: Keystone

Trainer Peter Zeidler: «Wir hatten eine sehr gute Anfangsphase und sind verdient in Führung gegangen. Als Sion den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielt hatte, begannen wir etwas zu zittern, obwohl wir immer noch gute Torchancen hatten. Aber es war für uns plötzlich ein anders Spiel mit nur noch einem Tor Vorsprung. Am Ende haben wir – wie gegen Neuenburg – wieder etwas Glück und unseren Torhüter Zigi benötigt, um den Sieg über die Zeit zu bringen.»

Das Spiel im Liveticker nachlesen: