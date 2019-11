Live Wie der FC St.Gallen seinen Aktionären den 5,1-Millionen-Verlust erklärt – die Generalversammlung im Ticker Über 800 Publikumsaktionäre werden heute an der Generalversammlung des FC St.Gallen erwartet. Im Fokus steht der Geschäftsbericht – und ein Verlust von 5,1 Millionen Franken. Verfolgen Sie die GV in unserem Live-Ticker. Linda Müntener

19:19 Uhr

Und schon wieder eine Videoshow - über Future Champs Ostschweiz. Nachwuchsspieler kommen zu Wort, Sportchef Alain Sutter, Trainer Thomas Wyss. «Wir wollen den Spielern die St.Galler Mentalität vermitteln, die Leidenschaft und den Anstand gegenüber Gegnern.» Auch der Frauenfussball ist im FCO integriert. «Ein Vorzeigeprojekt», sagt Alain Sutter.

19:18 Uhr

Nochmal etwas zum Klatschen: Die Frauenmannschaft des FCSG ist aufgestiegen.

19:17 Uhr

Nicht hier sein kann heute Abend Daniel Lopar. Er meldet sich via Videobotschaft aus Sydney. «Ich hoffe, dass die Jungs so weitermachen. Es ist eine wahre Freude. Was ich am allermeisten vermisse hier, ist das feine Schützengarten nach der Generalversammlung.»

19:16 Uhr

Tranquillo Barnetta ist ebenfalls anwesend - und wird mit Applaus begrüsst. Genauso wie Neo-Aktionär Beni Thurnheer.

19:14 Uhr

Unvergesslich auch die Jubiläumsfeierlichkeiten, erzählt Hüppi. Und: der Abschied von Tranquillo Barnetta. Auf dem Bildschirm wird nun Barnettas Goal-Parade gezeigt. Wieder Applaus.

19:13 Uhr

Im Rahmen von «Espen on Tour»war der FC in diesem Jahr in der Ostschweiz unterwegs. «Es sind Begegnungen zustande gekommen, die sonst nie möglich gewesen wären.»

19:11 Uhr

Hüppi blickt auf das sportliche Jahr des FC St.Gallen zurück: Dass der FC an Europa vorbeigeschrammt ist, auf die Verletzung von Cedric Itten, auf die wichtigen Siegen wie jenen gegen Xamax, auf die Power der Fans im schwierigen Frühling. «Wir konnten die entscheidenden Matches gewinnen, weil die Mannschaft gut geführt wurde.»

19:10 Uhr

Stimmenzähler und Protokollführer sind gewählt. Jetzt kommt der Jahresbericht an die Reihe.

19:09 Uhr

Nach dieser grosszügigen Impfungdosis Fanstolz geht's nun an den ordentlichen Teil der Versammlung. 695 Aktionäre sind anwesend.

19:07 Uhr

Es folgt ein Filmausschnitt des Teamausflugs auf die Ebenalp. Es macht einfach Freude, mit dieser Mannschaft zusammen zu arbeiten. Jetzt heisst er auch die Mannschaft in der Halle willkommen. Wieder Applaus.

19:05 Uhr

Hüppi macht das, was er bestens beherrscht. Er versprüht schon zu Beginn Begeisterung für den Verein. Er spricht über Teamspirit, geschlossene Reihen, das grün-weisse Herz. Er kommt dabei auch auf Cedric Itten zu sprechen. «Es ist eine riesige Geschichte, dass wir wieder einen Nationalspieler haben. »

19:03 Uhr

Matthias Hüppi begrüsst die Anwesenden. «Ich weiss nicht, wann es hier zum letzten Mal mehr Leute als Stühle gab. Das ist ein Zeichen dafür, dass Sie alle mitfiebern.» Er begrüsst auch Gäste aus der Politik - etwa Marc Mächler und Thomas Scheitlin.

19:01 Uhr

Es geht los - mit Stimmungsmache! Ein FC-Trailer flimmert über die Leinwand. Jubel, Bässe, Grün-weiss. Dafür gibt's Applaus.

18:57 Uhr

Es sind mehr Leute hier, als erwartet: In der Halle muss nachbestuhlt werden:

(Bild: Linda Müntener)

18:45 Uhr

Die Halle ist schon gut gefüllt, in wenigen Minuten geht's los. Stimmung ebenfalls gut - auch wenn sich der eine oder andere Aktionär am Eingang im Flüsterton darüber beklagt hat, dass man hier «nöd emol ä Biirli» bekommt.

18:36 Uhr

Für Matthias Hüppi ist es die zweite ordentliche Generalversammlung als FCSG-Präsident. News zu Hüppi gab es schon heute Nachmittag zu vermelden: Er wurde an der GV der Swiss Football League in ihr neunköpfiges Komitee gewählt:

18:35 Uhr

Falls Sie selber einen Blick in den Geschäftsbericht werfen wollen, finden Sie ihn übrigens hier.

18:31 Uhr

Heute Abend geht es darum, den Publikumsaktionären die Zahlen genauer zu erläutern. Insgesamt befinden sich 40,2 Prozent der Aktien der FC St.Gallen AG in ihrem Streubesitz. Das macht 8800 Aktionäre.

18:30 Uhr

4,0 Millionen Franken aus dem Verlust fallen einem ausserordentlichen Abschreibungsbedarf in der Event AG an. Christoph Hammer, der als Verwaltungsrat beider Trägergesellschaften für die Finanzen zuständig ist, sagte im Oktober gegenüber dem Tagblatt: «Dieser ausserordentliche Abschreiber ist im Rahmen einer ordentlichen Buchführung notwendig. Das operative Ergebnis ist gemäss unserem Entwicklungsplan dennoch auf Kurs.»

18:28 Uhr

Sportlich ist der FC St.Gallen in der aktuellen Saison im Höhenflug. Und finanziell? Die FC St.Gallen AG und deren Trägerin, die FC St.Gallen Event AG, präsentieren ein Minus von 5,1 Millionen Franken. Das wurde bereits Mitte Oktober der Öffentlichkeit kommuniziert.

18:25 Uhr

Über 800 Publikumsaktionäre werden heute erwartet. Unter den Gästen sind auch die Cuphelden des FC St.Gallen von 1969.

18:20 Uhr

Guten Abend und herzlich willkommen aus der Olma-Halle 2.1. In wenigen Minuten beginnt hier die Generalversammlung des FC St.Gallen. Für Sie tickert Linda Müntener.