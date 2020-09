Was die Weiterführung der Super League für den FC St.Gallen bedeutet – acht Antworten auf die brennendsten Fragen Der Super League stehen definitiv 13 Runden mit vermutlich lauter Geisterspielen bevor. Wie sich der FC St.Gallen positioniert hinsichtlich Fortführung der Saison, der Kurzarbeit und den Spielerverträgen. Und Präsident Matthias Hüppi sagt: «Wir müssen nun die Lehren ziehen.»

Als der Ball noch rollte: St.Gallens Lukas Görtler (links) im Zweikampf mit Ulisses Garcia von den Young Boys. Bild: Ennio Leanza/KEY (23. Februar 2020)

Die 20 Clubs der Swiss Football League SFL haben entschieden: Die ausgesetzte Saison 2019/20 wird zu Ende gespielt. Nach dem klaren Zuspruch mit 17 Ja-Stimmen gibt es viele Fragen rund um den FC St.Gallen. Der Versuch, ein Stück weit Klarheit zu schaffen.

Die Versammlung im Stade de Suisse verlief ruhig. Präsident Matthias Hüppi vertrat in Bern die grünweissen Farben, das Wort ergriff er einmal und mahnte an die Zukunft sowie zu endlich geschlossenen Reihen unter den Vereinen. Hüppi ist zwar vehement gegen Geisterspiele, sieht darin aber leider aktuell die einzige Möglichkeit, auf sportlichem Weg einen fairen Entscheid zu finden. Womit der Verlauf des Freitagmorgens nach seinem Gusto war – auch hinsichtlich des klaren Neins zu einer Aufstockung der Super League.

Der FC St.Gallen trainiert seit drei Wochen wieder, und ab dem 6.Juni darf er wie alle Profivereine Testspiele absolvieren. In der Meisterschaft geht es für den Leader nun aller Voraussicht nach am 20.Juni in Sitten vor leeren Rängen mit dem Spiel der 24.Runde weiter. Danach ist das Programm mit englischen Wochen eng getaktet und endet mit der 36. Runde am 2. August. Da die Ostschweizer im zeitlich nachgelagerten Cup ausgeschieden sind, ist die Saison kurz nach dem Nationalfeiertag fertig.

St.Gallens Präsident Matthias Hüppi stellt sich den Fragen. Bild: Alessandro Della Valle/KEYSTONE

Ab dem 6.Juni würden 300 Leute Fussballspiele besuchen dürfen, bis Ende August sind jedoch – Stand heute – keine Veranstaltungen mit über 1000 Personen erlaubt und nur Geisterspiele möglich. Hüppi sagt: «Wir dürfen uns keine falschen Hoffnungen machen, das Grundaufgebot beansprucht schon fast die ganze Kapazität.» Kreativität ist gefragt, möglich wären Losverfahren für die Restplätze – sie wären in diesen Zeiten der Hauptgewinn.

Unter Berücksichtigung aller Auflagen kostet ein Geisterspiel den FC St.Gallen 60'000 Franken. Hinzu kommen die fehlenden Einnahmen, alles in allem fehlt pro Geisterspiel fast eine halbe Million Franken. Da helfen die Gelder, welche die Ostschweizer durch den Verkauf von unterdessen fast 6000 Abonnements für die neue Spielzeit erhalten – zumal sie vom Bund weiterhin keine Darlehen beanspruchen wollen. Die Entschädigungen aus den Urheberrechten generieren dem Schweizer Meister 3,3 Millionen Franken, der Absteiger erhält noch 1,8 Millionen Franken. Durch die Weiterführung des Spielbetriebs wird die Verteilung der Rangprämien nun wenigstens auf sportlichem Weg herbeigeführt. Die St.Galler wollen die Qualität im Nachwuchs beibehalten, ob das Budget bei 3,3 Millionen Franken bleibt, ist offen. Hüppi sagt:

«Die definitive Rechnung für die gesamte Organisation kann erst gemacht werden, wenn alle finanziellen Konsequenzen der Pandemie vorliegen. Das dauert Monate, wenn nicht Jahre.»

Bei der Event AG bleibt die Kurzarbeit wohl mehrheitlich weiter bestehen. Der FC St.Gallen vertritt den Standpunkt, dass das Kurzarbeitsinstrument in Teilen auch weiter für die erste Mannschaft gelten soll. Er rechnet alles korrekt ab, zumal es keine obligatorischen gemeinsamen Veranstaltungen gibt. Auch fallen ganze Vorbereitungsteile für Partien sowie Besprechungen mit den Spielern deutlich kürzer aus. Weil laut dem Bundesamt für Wirtschaft trainierende Profivereine keine Kurzarbeit mehr geltend machen können, verspricht die SFL, die Clubs in ihrem Ansinnen zu unterstützen.

Trainer Peter Zeidler zeigte sich jüngst in einem Interview mit einer französischen Zeitung kritisch gegenüber einer Wiederaufnahme. Auch gab es Spieler, die nicht voll hinter einem Re-Start stehen. Sportchef Alain Sutter äusserte vor Wochen im vereinseigenen Talk grosse Bedenken, aber damals war die Coroanlage noch eine andere. Hüppi sagt: «Die Situation hat sich in der Schweiz zum Glück stark verbessert. Nach wie vor gilt unsere Aufmerksamkeit der Gesundheit der Spieler – heute können wir den Spielbetrieb verantworten.»

Dem Vernehmen nach will St.Gallen sein ganzes Kader bis zum neuen Saisonende beschäftigen. Also auch jene Profis wie den ausgeliehenen Ermedin Demirovic oder Milan Vilotic, deren Verträge eigentlich Ende Juni ausliefen.

Dieser Fall wurde nicht besprochen, laut Hüppi hätte dies auch keinen Sinn ergeben. Je mehr Runden aber gespielt sind, desto mehr führen diese zur Wertung der Meisterschaft. Schliesslich sagt der Präsident:

«Wir müssen nun die Lehren ziehen aus dem uneinheitlichen Auftreten der Vereine in der Vergangenheit. Das alles Entscheidende wird sowieso sein: Ab wann wieder Spiele mit Zuschauern möglich sind.»