Vor dem Rückrundenstart «Nein, Zeidlers Zauber ist noch nicht verflogen»: Urs Spielmann, unser neuer FCSG-Kolumnist, im Interview Seit über 20 Jahren verfolgt der gebürtige Berner Urs Spielmann den FC St.Gallen. Mit dem Start der Rückrunde wird der 57-Jährige die Auftritte der Espen und Themen rund um den Klub regelmässig auf tagblatt.ch aus seiner ganz persönlichen Sicht einordnen. Im Interview spricht Spielmann über seine Leidenschaft für den FCSG, Jordi Quintillàs Rückkehr und den Kampf gegen den Abstieg.

«Sportliche Aufs und Abs, das gehört als Fan des FC St.Gallen einfach dazu»: Urs Spielmann, neuer FCSG-Kolumnist auf tagblatt.ch. Bild: Belinda Schmid (St.Gallen, 24. Januar 2022)

Ein FCSG-Fan, der breiten Berner Dialekt spricht: Das ist gewöhnungsbedürftig. Wie oft werden Sie diesbezüglich angesprochen?

Nicht mehr sehr häufig, da ich nun doch schon sehr lange in der Ostschweiz lebe. Zudem: Das mit dem breiten Berner Dialekt ist relativ. Hier sagen sie im Spass manchmal: «Mit deinem Dialekt hast du bei uns nichts verloren!» Wenn ich hingegen im Bernbiet bin, behaupten sie, dass ich nicht mehr richtig Berndeutsch rede ...

Weshalb ist der FC St.Gallen der sympathischere Klub als die Berner Young Boys?

Ich finde es beeindruckend, wie breit der FC St.Gallen in der ganzen Ostschweiz und in allen Schichten abgestützt ist. Das ist halt schon etwas ganz anderes als beispielsweise bei GC oder Lausanne. So weit der rationale Teil meiner Antwort. Die Leidenschaft für einen bestimmten Fussballverein hat aber vor allem eine emotionale und damit nur schwer erklärbare Komponente ...

Versuchen Sie es!

Ich bin im bernischen Hindelbank aufgewachsen. Als fussballbegeisterter Junge hatte ich dort einen schweren Stand, weil der lokale Handballverein die Dorfkultur dominierte. Als Jugendlicher ging ich dann YB schauen, weil das Wankdorfstadion am nächsten lag. Während meines Studiums an der HSG verlor sich das. Im Juli 2001 lud mich ein Kollege dann ins Espenmoos ein. Der Gegner war Aarau, der Trainer hiess Marcel Koller, und ein gewisser Marc Zellweger spielte in der Verteidigung. Da packte mich das Fussballfieber so richtig. Das Espenmoos hatte den Charme eines Kleinstadions, es herrschte eine einzigartige Stimmung, die Heimspiele hatten Volksfestcharakter. Später dann wurden die Matchbesuche zu einem Familienanlass, bei der ab und zu meine Frau und stets unsere beiden Söhne dabei waren.

Urs Spielmann Am 9. Juli 1964 in Hindelbank geboren, nahm Urs Spielmann nach seiner Schulzeit ein Studium der Betriebswirtschaft an der HSG auf. Dieses schloss er 1994 ab. In der Folge war er in der Automobil- und Maschinenindustrie tätig – zunächst im Bereich der Finanzen, später auch als Geschäftsführer. 2002 übernahm er die Feinstanz AG, einen Zulieferbetrieb für die Automobil- und Maschinenindustrie aus Rapperswil-Jona. Seit er das Unternehmen 2011 verkauft hat, ist er selbstständiger Unternehmer – Spielmann ist auf langjähriger Mandatsbasis vor allem für Familienfirmen tätig. Von 1998 bis 2006 lebte Urs Spielmann in Romanshorn, wo er einige Zeit auch örtlicher FDP-Präsident war. Nach elf Jahren in Rapperswil-Jona verschlug es den verheirateten Vater zweier erwachsener Söhne 2017 dann nach Teufen, wo er mittlerweile im Gemeinderat sitzt. In seiner Freizeit betreibt Urs Spielmann Langlaufen, Skifahren und Joggen, zudem interessiert ihn die Herstellung von Weinen. Er ist seit rund 15 Jahren Mitglied des Pioneers Club 1879, einer Donatorenvereinigung des FC St.Gallen. Als neuer FCSG-Kolumnist wird Urs Spielmann auf tagblatt.ch regelmässig seine ganz persönliche, vom FC St.Gallen und der Redaktion unabhängige Sicht auf die Auftritte der Espen und Themen rund um den Klub publizieren. Seine Texte werden unter dem Kolumnennamen «Nachspielzeit» erscheinen. (dwa)

Als YB-Fan hätten Sie in den letzten Jahren ein Herrenleben führen können: Titel an Titel, Champions-League-Spiele ... Wie erträgt man es, dass der FC St.Gallen permanent zwischen Himmel und Hölle oszilliert?

Das habe ich mir so noch gar nie überlegt. Sportliche Aufs und Abs, das gehört als Fan des FC St.Gallen einfach dazu. Und es hat durchaus einen gewissen Charme, den Grossen ab und an ein Bein stellen zu können. Je weniger selbstverständlich der Erfolg ist, umso schöner ist es, wenn er dann wieder einmal eintritt.

Bild: Belinda Schmid (St.Gallen, 24. Januar 2022)

Wie sehen Sie die Entwicklung des Klubs in den vergangenen 20 Jahren, seit Sie dessen Schicksal verfolgen?

Eine grosse Herausforderung war es immer, ein Budget hinzukriegen, mit dem sich der Klub in der Super League halten kann. Während der Verein vor rund zehn Jahren knapp vor dem Konkurs stand, konnte er sich in der Folge schrittweise weiterentwickeln. Sportlich war es seit dem Titelgewinn ein stetes Auf und Ab – mit dem Höhepunkt der Saison 2019/20. Dort passte einfach alles zusammen.

Derzeit kämpft der FC St.Gallen gegen den Fall auf den Barrageplatz oder noch tiefer ...

Zu Beginn der Hinrunde stimmten oftmals die Leistungen, die Resultate aber nicht. In der Folge liessen auch die Leistungen nach und die Ergebnisse wurden noch schlechter. Es gab deutlich mehr Spiele als sonst, in denen ich mich geärgert habe – nicht, weil das Engagement nicht stimmte, sondern weil man oft gut angefangen hat, durch rote Karten, Elfmeter oder einfache Konter aber in Rücklage geriet.

Wie fällt Ihre Prognose für die Rückrunde aus?

Anfang Winterpause dachte ich, dass dem FC St.Gallen der Fall auf den Barrageplatz droht. Jetzt, aufgrund der getätigten Zuzüge, bin ich aber wieder optimistischer.

Die Rückkehr von Jordi Quintillà als das entscheidende Puzzleteil?

Sein Alter von 28 Jahren spricht für ihn, und bei Quintillà weiss man, was man hat. Dass der FCSG auf dieser Position aktiv geworden ist, war bitter nötig nach der schweren Verletzung von Ousmane Diakité, einem absoluten Leistungsträger. Es spricht für die Klubführung, dass ein solcher Spieler den Weg zurück zum FC St.Gallen gefunden hat, die Atmosphäre im Verein scheint zu stimmen. Und es spricht auch für Quintillàs Charakter, dass er mutmasslich auf viel Geld verzichtet hat, um hier wieder sportliche Perspektiven zu haben.

Bei einigen Anhängern des FCSG ist Quintillà untendurch. Der Grund: seine Aussage vom vergangenen Sommer, es sei seit seinem Transfer zu den Espen das Ziel gewesen, einmal für Basel zu spielen.

Diese Aussage wird ihn noch eine Zeitlang verfolgen beziehungsweise ihn gar einholen, wenn er schlecht spielt. Vergessen machen kann er sie mit Einsatz auf und neben dem Platz sowie guten Leistungen. Und vergessen wir nicht: Jeder sagt manchmal Dinge, die er später bereut. Vielleicht würde ich gewisse Aussagen, die ich heute in diesem Interview mache, auch nicht mehr so tätigen in einigen Jahren ... (lacht)

Was sagen Sie zu den übrigen Wintertransfers der Espen?

Der Zuzug von Julian von Moos passt zur Strategie, junge Spieler mit Potenzial nach St.Gallen zu holen. Andere Spieler wie Alexandre Jankewitz, Christopher Lungoyi oder Matej Maglica – dieser sogar mit Kaufoption – können als Leihspieler kurzfristig eine Verstärkung sein.

Ergänzt: Espenblock, Pyros und Guillemenot Der Espenblock ...

... ist überaus engagiert und in jedem Spiel eine Bereicherung. Pyros ...

... können gefährlich sein. Die schwere Verletzung von Ousmane Diakité ...

... ist für ihn persönlich sehr bitter. Sein Ausfall und die Rückkehr nach Salzburg sind für den FC St.Gallen ein Verlust. Jérémy Guillemenot ...

... ist technisch beschlagen und damit wertvoll für den Klub. Insbesondere, wenn er in Zukunft nicht mehr so leicht fällt.

Ganz wichtig für den FCSG wird es sein, am kommenden Sonntag im Kellerduell bei Lausanne-Sport gut aus den Startlöchern zu kommen.

Ja, dieses Spiel ist richtungsweisend. Zum einen von der Tabellenlage her, zum anderen aber auch, was das Teambuilding betrifft. Die Mannschaft muss möglichst rasch zusammenwachsen. Nichts ist diesbezüglich so förderlich wie sportlicher Erfolg.

Die pessimistische Lesart der Dinge ist: Wenn der FC St.Gallen beim Auftakt in Lausanne versagt, gerät er in eine Negativspirale und steigt womöglich ab.

Nein, so weit würde ich nicht gehen. Es gab immer wieder Spiele, in denen der FC St.Gallen in die Erfolgsspur zurückfand, obwohl man wenig bis nichts von ihm erwartete.

Trotzdem ist Fakt, dass sich die Ostschweizer nach der vergangenen nun auch in der laufenden Saison nach hinten orientieren müssen – zumindest bisher. Woran liegt es?

Der FC St.Gallen hat mehrere Spieler verloren, die man praktisch nicht gleichwertig ersetzen konnte. Ich denke da beispielsweise ans Sturmduo Itten/Demirovic oder eben auch an Jordi Quintillà. Zudem hatte der Klub verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen.

Ist der Zauber Peter Zeidlers als Trainer mittlerweile vielleicht etwas verflogen?

Nein, das ist er nicht. Ich traue es ihm zu, wieder eine Erfolgsserie zu starten, vor allem aufgrund der Art, wie er mit den Spielern umgeht. Aber ja: Eine Fussballmannschaft ist ein nervöses System, vor allem, wenn ein Klub ein derart grosses Kader hat wie derzeit der FC St.Gallen. Von daher ist es jetzt sehr wichtig, rasch erste Erfolge feiern zu können.

Bild: Belinda Schmid (St.Gallen, 24. Januar 2022)

Eine Kritik, die immer wieder zu hören und zu lesen ist: Peter Zeidler halte stur an seiner Taktik fest und habe nur ein System.

Erstens: Immerhin hat er ein System – das lässt sich nicht von jedem Trainer sagen ... Zweitens überlegt sich Zeidler sicherlich, ob es sich anbietet, das System auch etwas dem jeweiligen Gegner anzupassen.

Sie finden, dass der FC St.Gallen nach wie vor das richtige Spielermaterial für Zeidlers offensiven Powerfussball hat?

Wie sagt man doch so schön: Kein Spielmacher kreiert so viel Torgefahr wie ein erfolgreiches Gegenpressing. Mit diesem System kann man rasch zu Torchancen kommen, insbesondere gegen Mannschaften, die mitspielen.

Anders verhält es sich, wenn der FCSG auf defensiv starke Teams trifft.

Stimmt. Dann muss man aus dem Spiel heraus Chancen kreieren, da tun sich die St.Galler deutlich schwerer damit. Der Mannschaft fehlen Spieler, die mit einer tollen Einzelaktion Räume schaffen können. Früher war beispielsweise Jairo ein solcher Akteur.

Abschliessend: Was trauen Sie dem FC St.Gallen in der Rückrunde zu?

Ich bin guten Mutes, dass der FCSG nicht absteigt und sich tabellenmässig verbessert. Ich freue mich auf die Rückrunde.