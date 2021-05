Super League Vier Tage, zwei Welten: Wie der FCSG den Spagat zwischen Cup-Euphorie und Abstiegskampf meistern will Nach der Qualifikation für den Cupfinal trifft St.Gallen am Sonntag in der Meisterschaft zu Hause auf das letztklassierte Sion. Die Ostschweizer müssen punkten, um nicht tiefer in den Abstiegskampf zu geraten. Trainer Peter Zeidler wirkt trotz der brisanten Ausgangslage entspannt. Der Deutsche über die grosse Aufgabe vom Sonntag, eine Überraschung auf der Rückfahrt aus Genf und den Zwischenhalt an einer Raststätte

Viel Zeit blieb den St.Gallern nicht, den Einzug in den Cupfinal zu geniessen: Schon morgen um 16 Uhr steht in der Meisterschaft das brisante Spiel gegen das letztklassierte Sion auf dem Programm.

Doch was am Mittwoch auf der vierstündigen Rückfahrt aus Genf dann geschah, überraschte selbst den Trainer. Peter Zeidler sagt:

«Man hätte ja eine ausgelassene Party erwarten können. Doch es war dreieinhalb Stunden lang ruhig. Das zeigt, dass die Spieler genau wissen, was der FC St.Gallen am Sonntag für eine grosse Aufgabe vor sich hat.»

Nur einmal wurde es am Mittwoch im Mannschaftscar offenbar so richtig laut. Kurz vor der Abfahrt beim Stade de Genève bekamen die St.Galler Besuch vom ehemaligen Teamkollegen Vincent Rüfli, welcher der Mannschaft zur Finalqualifikation gratulierte.

Nervenaufreibende Meisterschaft

Möglicherweise aber hat der 33-jährige Verteidiger aus Genf, der seit Januar an den Challenge-League-Klub Stade Lausanne-Ouchy ausgeliehen ist, den St.Gallern auch noch Glück gewünscht für die letzten vier Runden in dieser nervenaufreibenden Meisterschaft.

Für die Ostschweizer ist es in diesen Tagen ein Spagat zwischen Cup-Euphorie und Abstiegskampf, zwischen Kür und Pflicht. Es gilt, das eine schnell auszublenden, um sich auf das andere zu fokussieren.

Zeidler machte das schon in Genf deutlich, als er nur wenige Minuten nach der Finalqualifikation voranging und sagte: «Gewinnen wir am Sonntag gegen Sion, wäre das ein noch schönerer Moment.»

Sions wohl letzte Gelegenheit

Die achtplatzierten St.Galler und die letztklassierten Sittener sind durch sechs Punkte getrennt. Für den FC Sion ist das Spiel im Kybunpark wohl die letzte Chance, den Ligaerhalt doch noch zu schaffen.

St.Gallen hingegen benötigt nach der Kür im Cup im Tagesgeschäft nun dringend wieder Punkte, um vor den Spielen in Zürich, gegen Lausanne und bei Servette nicht tiefer in den Abstiegskampf zu geraten. Der Rückstand von Vaduz, das derzeit den Barragerang belegt, beträgt bloss vier Zähler.

«Der Cup gibt uns Energie», sagt der Trainer. «Aufgrund der Reaktionen der Leute, oder wenn ich die Zeitung aufschlage, merke ich, dass unsere Spieler etwas Besonderes geschafft haben. Das Wichtigste ist nun aber der Übergang. Schon am Donnerstag haben wir damit begonnen.»

Der Trainer will nicht emotionalisieren

Nicht immer ist es den Ostschweizern in dieser Saison gelungen, den Schwung aus dem Cup gleich mitzunehmen: Nach der überzeugenden Leistung beim 4:1 gegen die Young Boys setzte es drei Tage später gegen denselben Gegner auf Kunstrasen ein 0:2 ab.

Nach dem 2:1-Erfolg gegen die Grasshoppers gewannen die St.Galler gegen Luzern immerhin einen Punkt, der Niederlage in Lugano folgte dann der 1:0-Sieg gegen Vaduz, der dem Team von Trainer Zeidler wieder etwas Luft verschaffte. Am vergangenen Samstag unterlag St.Gallen in Basel 0:1.

Zeidler wirkt zuversichtlich und entspannt

Wie schon vor der Partie gegen die Liechtensteiner ist der Coach auch zwei Tage vor der Begegnung mit Sion da­rum bemüht, den Ball flach zu halten. Der 58-Jährige wirkt zuversichtlich und entspannt. Von Ausdrücken wie «Schicksalsspiel» oder «Gras fressen» hält er wenig. Er sagt:

«Es hilft nicht, wenn man zu sehr emotionalisiert oder die Partie hochstilisiert.»

Und weiter: «Wichtig sind die Inhalte unseres Spiels. Aber natürlich ist uns bewusst, worum es geht.»

Seit der Winterpause sind die St.Galler in der Meisterschaft nicht mehr auf Touren gekommen. In den vergangenen zehn Runden erspielten sie sich nur einen Sieg. Dabei belegten sie noch nach elf Spieltagen den zweiten Rang, der Vorsprung auf Sion betrug damals 13 Zähler.

St.Gallen muss offensiv zulegen

Zuletzt harzte es vor allem in der Offensive: In 32 Partien trafen die Ostschweizer bloss 36-mal, nur Lugano und Vaduz haben weniger Treffer auf dem Konto. In den vergangenen drei Spielen gab St.Gallen laut Angaben der Swiss Football League insgesamt lediglich fünf Schüsse auf das gegnerische Tor ab.

Umso erstaunlicher war, wie viele Chancen sich die St.Galler am Mittwoch im Cup erspielten. Allerdings liessen sie auch einiges zu, konnten sich jedoch auf den starken Goalie Lawrence Ati Zigi verlassen.

Zuversichtlich stimmen darf für morgen die Statistik. Die Heimspielbilanz gegen die Walliser seit St.Gallens Rückkehr in die Super League 2012 ist positiv: In 18 Partien, Cup inklusive, gab es zwölf Siege, zwei Unentschieden und vier Niederlagen.

Wer zu spät kommt, muss etwas für das Team tun

Eine Schuld beglichen hat auf dem Heimweg aus Genf Verteidiger Miro Muheim. Der 23-jährige Zürcher war vergangenen Montag laut Zeidler «ein paar Sekunden» zu spät zum Training erschienen. «Das kostet nur 30 Franken. Aber die Abmachung ist, dass man dann etwas für die Mannschaft tun muss», so der Coach. Muheim spendierte in einer Raststätte «antialkoholische Getränke und Süssigkeiten».

Vom Cupfinal in Bern werde dann auch Präsident Matthias Hüppi mit dem Teambus zurück nach St.Gallen fahren, sagt Zeidler. «Aber daran denken wir jetzt noch nicht.»